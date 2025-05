Proiect de lege pentru metrou suprateran la Iași, de 1,5 miliarde euro, depus în Parlament de AUR

Silviu Gurlui, profesor de Fizică la Universitatea „Al.I. Cuza” și parlamentar local AUR, spune că proiectul propus de el este esențial pentru transformarea Moldovei într-un pol european de dezvoltare, tehnologie și mobilitate.

„Am depus în Parlament, spre evaluare si analiza, Legea METRIS – Metroul Regional Inteligent Suprateran Iași, proiect strategic național alături de Autostrada A8. Este un proiect esențial pentru transformarea Moldovei într-un pol european de dezvoltare, tehnologie și mobilitate”, a menționat acesta.

El a publicat, pe pagina sa de socializare, toate detaliile proiectului:

«METRIS + A8 = Coloană vertebrală a Moldovei viitoare:

De ce este METRIS necesar acum?

Iașul este blocat de trafic, cu peste 100.000 de mașini/zi în zona centrală;

Poluarea cu PM2.5, benzen, oxizi de azot și zgomot afectează sănătatea publică;

Peste 500.000 de locuitori deserviți de zona metropolitană au nevoie de mobilitate rapidă, sigură și sustenabilă;

În următorii 10–15 ani, numărul autovehiculelor va exploda, riscând un colaps urban.

Se pierd zeci de milioane de euro anual din cauza blocajelor, bolilor și accidentelor rutiere.

Iașul are un relief colinar jos, cu platouri și văi largi, similar cu cel din Ottawa (Canada) sau Lausanne (Elveția), unde metroul ușor suprateran funcționează cu succes. Tipul de sol predominant în regiunea Iașului – stabil, argilos și nisipos – permite implementarea rapidă și ieftină a unei infrastructuri supraterane modulare. Această configurație geografică și urbană face din Iași un oraș ideal pentru o rețea de metrou regional de tip light rail, dovedită deja în orașe comparabile ca topografie și densitate, un sistem de metrou ușor complet automatizat, de tip VAL (Véhicule Automatique Léger). Sistemul VAL este complet automatizat, fără mecanic de tren, care utilizează vagoane electrice ușoare, cu circulație frecventă și infrastructură compactă, în mare parte supraterană sau semi-încastrată. Este întâlnit în orașe precum Lille, Toulouse, Rennes, Torino și reprezintă o soluție extrem de eficientă pentru orașe cu relief colinar sau densitate medie, având costuri reduse, operare sigură și capacitate mare de transport la intervale scurte.

METRIS este proiect de infrastructură de interes strategic național, alături de Autostrada A8 – două investiții esențiale pentru a reda Iașului și întregii regiuni Nord-Est statutul binemeritat de centru european.

Proiectul leagă direct ZRT – Zona Roșie Tehnologică (desemnata proiect strategic, printr-o propunere legislativa separata), viitorul nucleu al cercetării și industriei high-tech din România, de Aeroport, universități, spitale, cartiere și coridoarele europene TEN-T.

Cele trei linii METRIS sunt clare și fundamentate:

Linia 1: Lețcani – Rediu – Păcurari – Gara – Podu Roș – Nicolina – Frumoasa – Holboca – Tomești (19,6 km)

Linia 2: Aeroport – Ciric – Tudor Vladimirescu – Podu Roș – CUG – Miroslava – Lunca Cetățuii (21,4 km)

Linia 3: Bucium – Socola – Palas – Tg. Cucu – Universitate – Copou – Agronomie (17,8 km)

Total: 58,8 km (83% suprateran, 17% subteran), 42 de stații moderne.

Interconectări strategice:

Autostrada A8 – noduri intermodale și parcări Park&Ride;

Aeroportul Internațional Iași – flux rapid spre centrele universitare și industriale;

ZRT – Zona Roșie Tehnologică – conectare directă la metrou pentru cercetători, ingineri, studenți;

Spitale, universități, campusuri, parcuri tehnologice.

Este un proiect fezabil, etapizat, finanțabil și cu impact major:

Cost total estimat: 1,54 miliarde euro

Finanțare: minimum 50% fonduri europene nerambursabile

Capacitate: peste 120.000 pasageri/zi

Venituri directe + indirecte: peste 90 mil. EUR/an

Reducerea traficului auto cu ~25%

Reducerea poluării și a bolilor respiratorii

Locuri de muncă și atractivitate pentru investiții și turism

Legea METRIS creează cadrul legal și instituțional pentru ca acest vis să devină realitate.

Iașul devine orașul-pilot pentru un nou model de mobilitate inteligentă, sustenabilă și eficientă.

METRIS + A8 + ZRT

Moldova care renaște. România care recuperează decalaje.

Vreau sa precizez ca proiectul este gândit și estimat pe baza mai multor studii individuale și expus în spațiul public, parțial, in mai multe rânduri. E un efort considerabil dar acesta este momentul zero de la care începem efectiv analiza riguroasa dpdv legislativ, al comisiilor de specialitate, avize, reglementari, etc. E un proiect foarte mare și vom avea multe provocări, dificultăți, întrebări si dezbateri. Dar orice aminare e o pierdere nejustificata pentru semeni. Sa fie cu succes! Nu neapărat pentru generațiile astea ci cu atat mai mult pentru cele care ne vor urma, sa le lăsăm ceva frumos, eficient si demn de un asa centru universitar, economic si cultural al Romaniei.»

