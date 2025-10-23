Proiect legislativ inițiat de un deputat ieșean: suspendarea permisului să fie amânată până la 120 de zile, la cerere. „Așa e în Germania”

Deputatul ieșean spune că o amânare a executării suspendării permisului vine în întâmpinarea „contravenienților responsabili”. În acest sens, un conducător auto, în cazul căruia s-a decis suspendarea permisului, ar putea solicita amânarea executării dacă a dat dovadă de conformare voluntară: a achitat amenda, are un istoric rutier bun și nu a avut alte suspendări în ultimii doi ani.

O amânare cu până la 120 de zile ar fi benefică, spune Ștefan Tanasă, în sensul că persoana în cauză ar putea să-și organizeze activitățile profesionale, diminuând efectele negative asupra activității socio-economice.

„Pe durata amânării, titularului i se restituie permisul de conducere, permițându-i să evite consecințe disproporționate, din punct de vedere a angajamentelor economice, cât și a vieții private”, se arată în nota de fundamentare a proiectului legislativ.

Procedural, la momentul în care un conducător auto este sancționat cu suspendarea permisului, acesta va putea depune o solicitare de amânare a executării, caz în care îi va fi comunicată ziua în care trebuie să predea documentul la Poliție.

Un prim efect: degravarea activității instanțelor de judecată

„Nerespectarea acestei obligații este sancționată prin majorarea de drept a perioadei de suspendare cu 30 de zile, la fel ca și în cazul suspendării pedepsei complementare ca urmare a contestării în instanță a procesului-verbal de constatare, garantându-se eficacitatea normei și securitatea raporturilor juridice. Totodată, se reglementează în detaliu momentul precis de la care suspendarea amânată începe să producă efecte, fie la expirarea termenului, fie la depunerea voluntară a permisului”, conform deputatului ieșean.

El a adăugat că un efect în adoptarea unei astfel de măsuri ar fi degravarea activității instanțelor de judecată. Potrivit parlamentarului, în prezent numeroase plângeri contravenționale sunt formulate nu neapărat pe fondul unei dispute reale asupra legalității procesului-verbal, ci ca un instrument procedural prin care contravenientul urmărește exclusiv suspendarea executării sancțiunii complementare.

„Prin oferirea unei alternative administrative, rapide și predictibile, se anticipează o reducere considerabilă a acestui tip de litigii, permițând instanțelor să își concentreze resursele asupra cauzelor cu un grad mai ridicat de complexitate și importanță”, a mai susținut Ștefan Tanasă.

Deputatul a precizat că un astfel de proiect nu reprezintă o noutate în Uniunea Europeană, el oferind în acest sens exemplul Germaniei, unde legislația permită, în anumite condiții, ca un contravenient să aleagă momentul de începere a executării suspendării într-un interval de patru luni.

