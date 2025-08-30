Proiect pe 24 de hectare. Consilierii locali au dat undă verde pentru campusul FreeYa Mind din Bucium. Dezbateri aprinse legate de problemele mari de trafic

Consilierii locali au aprobat campusul FreeYa Mind, un proiect major de investiții propus în Bucium. Dezvoltarea se va întinde pe 24 de hectare, iar în zonă vor fi construite blocuri, un campus educațional, centre sociale și culturale, clinici medicale, birouri, spații medicale și parcuri.

După cum era de așteptat, discuțiile din plenul Consiliului Local (CL) au vizat, în principal, presiunea suplimentară pe traficul din zonă: planul urbanistic prevede posibilitatea de a amenaja până la 4.300 de apartamente. Dezbaterile în jurul proiectului s-au desfășurat pe parcursul a 60 minute, în condițiile în care ședința a ținut de opt ori mai mult.

Ce soluții de trafic există și care sunt preconizate

La discuțiile din plen au participat și reprezentanți ai investitorului (Extensive Network) care, în privința traficului, au reiterat aspectele detaliate anterior la nivelul Comisiei de urbanism: supralărgirea str. Vișan, rețeaua interioară de străzi cu prelungiri în vecinătăți și disponibilitatea de parteneriate cu primăriile din Iași și Bârnova în vederea implementării unor alternative de circulație. O propunere în acest sens este o stradă paralelă cu str. Vișan cu legătura spre șos. Bucium prin teritoriul Spitalului Socola.

Dintre cele șase partide cu reprezentanți în CL, consilierii din partea a cinci organizații politice au votat în favoarea proiectului: PNL, PSD, PMP, AUR și CURAJ. Primele trei partide formează alianța oficială din plen, în timp ce consilierii ultimelor două partide și-au motivat avizul pozitiv invocând oportunitatea proiectului privind componenta educațională și cea tehnologică. În schimb, consilierii USR s-au abținut invocând că partea rezidențială va determina un trafic suplimentar într-o zonă care deja are probleme majore de circulație.

Cum s-au poziționat consilierii locali din opoziție

Consilierii USR Andrei Popescu și Dragoș Popa au declarat că proiectul reprezintă o oportunitate pentru Iași, dar nu pot acorda votul favorabil având în vedere starea infrastructurii și a traficului din zonă.

„Administrația locală nu a găsit soluții pentru a repara traficul din zona Bucium, motiv pentru care nu avem cum să susținem. Dacă s-ar fi implicat administrația actuală în găsirea de soluții, așa cum cetățenii din Bucium o tot cer de ani de zile, poate că astăzi nu am fi fost puși în ingrata situație de a nu putea susține acest proiect”, a concluzionat liderul grupului USR, Dragoș Popa.

De cealaltă parte, consilierii CURAJ Iulian Hușanu și Cosette Chichirău au dat undă verde proiectului. Cu toate acestea, Hușanu a insistat pentru măsuri suplimentare de modernizare a infrastructurii și a adresat câteva întrebări punctuale investitorului legate de str. Vișan și alternative de trafic.

„Dacă ar fi fost doar un cartier de blocuri, cu siguranță votam împotrivă. Însă, acum trebuie să punem în balanță funcțiunile publice care sunt propuse. Centrul de inovare plus școală, creșă, grădiniță, biserică, clinică și celelalte funcțiuni publice. Practic, dincolo de blocuri, acest centru ar putea deveni un hub local, un fel de oraș de 15 minute”, a declarat Chichirău.

Reamintim că investitorul are încheiat un parteneriat cu IBM pentru dezvoltarea unui centru tehnologic care va avea la bază un calculator cuantic – reprezentantul Extensive a spus în plen că această tehnologie va fi adusă la Iași până în luna octombrie 2026. În același timp, el a subliniat că lucrările la blocuri se vor desfășura în paralel cu celelalte funcțiuni.

Nu în ultimul rând, consilierul AUR Marian Jan Chirița, arhitect de meserie, a catalogat investiția drept „un proiect compact, foarte bine detaliat” și a readus în dezbatere problema din periurban.

„Noi acum punem în discuție locuințele care se construiesc acolo (Vișan-Bucium, n.r.), dar noi nu putem să oprim probabil cel puțin 4-5.000 de locuințe care se fac la un kilometru mai departe, dar sunt în zona Bârnova, și acolo chiar se construiesc blocuri, și pe acelea nimeni nu le oprește. Și toate mașinile care vin din zona Bârnova pe acolo trec, să știți”, a spus arhitectul.

Consilierii puterii au pledat în favoarea proiectului

Consilierul PSD Marian Dălban a invocat componenta educațională a proiectului, apreciind-o ca „una benefică și necesară”. În schimb, el a solicitat investitorului să-și asume public că elemente de infrastructură educațională nu vor fi afectate de ritmul de vânzare a apartamentelor, în sensul unei condiționări.

„Există deja un consorțiu de bănci care se raliază pentru a duce la bun final acest proiect. (…) Nu depindem sub nicio formă de componenta rezidențială, pentru că nu este cea mai importantă”, a spus, în plen, Gabriel Bălan, unul dintre reprezentanții investitorului.

La Comisia de urbanism de acum câteva zile, pentru partea educațională, beneficiarul a avansat o investiție de minimum 200 milioane euro.

Consilierii liberali Ciprian Bostan și Eduard Boz au pledat în favoarea aprobării proiectului. „Eu cred că va fi un nou punct de atracție educațională și socială în orașul nostru, care ar putea limita intrările de flux către centru, către școlile din Copou sau zona centrală”, a spus Boz.

La rândul lui, primarul Mihai Chirica a susținut oportunitatea proiectului și a subliniat că zona va deveni un hub „cu deschidere internațională” având în vedere tehnologiile care vor fi aduse în campusul educațional. El a enumerat proiectele de infrastructură în curs din zonă ale municipalității, dar nu a oferit elemente concrete pentru investiții viitoare.

În pofida divergențelor privind traficul, proiectul a fost aprobat cu o largă majoritate, urmând ca implementarea să depindă de modul în care investitorul și autoritățile locale vor gestiona componenta de infrastructură.

