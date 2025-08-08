Proiecte tehnice pe bandă rulantă: Primăria Iași dă opt contracte în valoare de 2,6 milioane de lei

Primăria Iași a împărțit „frățește” opt contracte pentru servicii de proiectare. Acordurile au fost semnate la începutul lunii august, iar valoarea totală se ridică la 2,6 milioane de lei.

Șapte dintre cele opt contracte fac referire la întocmirea de documentații tehnice pentru lucrări la școli. În cazul acestor proiecte, Primăria intenționează să acceseze fonduri nerambursabile. Cel de-al optulea contract, care are și cea mai mare valoare (850.000 lei), vizează proiectarea lucrărilor în vederea racordării la rețeaua electrică a stațiilor de încărcare pentru autobuzele.

„Fără aceste lucrări de instalații electrice interioare, nu este posibilă alimentarea stațiilor de încărcare, ceea ce ar împiedica punerea în funcțiune a acestora și, implicit, operarea autobuzelor electrice”, se arată în documentația de atribuire.

Primăria a achiziționat, în ultimul an, cu bani din PNRR, 25 de autobuze electrice de la Anadolu. Alte 44 de astfel de vehicule fac parte din parcul auto al CTP, fiind cumpărate prin intermediul altor două proiecte de la Solaris (Polonia) și BMC Truck&Bus (România).

Contractul de proiectare a lucrărilor de racordare a fost încredințat direct, prin intermediul sistemului electronic de achiziții publice, către General Tehnic (Iași). Cele mai multe stații de încărcare (25 cu încărcare lentă și una cu încărcare rapidă) vor fi montate în garajul din Tudor Vladimirescu. Alte șapte stații (toate cu încărcare rapidă) vor fi amplasate în puncte de pe traseu.

Lista școlilor care vor avea proiecte tehnice

În privința contractelor pentru proiectarea de lucrări la școli, fiecare acord a fost semnat pentru o sumă de aproape 250.000 lei. Firmele selectate de Primărie sunt Design Projects (două contracte), Software Design Solution, Pivot Construct, B&D Eurotess Invest, Sigm-Home Projects și Romest Service.

Municipalitatea a comandat proiecte pentru următoarele unități școlare: Colegiul Tehnic „Dimitrie Leonida” (clădirea căminului), Grădinița nr. 9 (program prelungit), Colegiul Tehnic „I.C. Ștefănescu”, Liceul Teoretic „Alexandru Ioan Cuza” (sala de sport), Grădinița nr. 25 (program prelungit), Liceul Waldorf (corpul grădiniței) și Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” (clădirea căminului).

