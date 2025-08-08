Proiectul pistei de biciclete dintre Mănăstirile Dobrovăț și Bârnova nu a atras nicio ofertă

Până la expirarea termenului de înscriere a intențiilor de participare pentru construirea pistei de biciclete între Mănăstirile Dobrovăț și Bârnova, nicio ofertă nu a fost înregistrată. Licitația a fost lansată luna trecută de Asociația Zona Metropolitană Iași, cu finanțare obținută de la Administrația Fondului de Mediu. Directorul asociației, Grigore Nepotu, ne-a spus că procedura va fi reluată în aceleași condiții cel mai târziu luni, 11 august.

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Iași a pus la bătaie 11,5 milioane de lei pentru construirea acestei piste de biciclete. Criteriul de departajare este unul singur: prețul cel mai scăzut. Totuși, niciun ofertant nu s-a arătat interesat de realizarea în decurs de 6 luni a celor 17 km de pistă. Cu o lățime cuprinsă între 1 și 3 m, traseul urmează să fie amenajat pe teritoriul comunelor Bârnova și Dobrovăț, mai precis între cele două mănăstiri omonime. Din cei 17,14 km ai traseului, 16,338 km vor fi pe amplasament separat de drum, proin pădure, iar 802 m se vor amenaja pe marginea carosabilului sau pe trotuarul existent deja.

Așa cum am mai relatat, proiectul include construirea a patru pasarele metalice, pentru asigurarea continuității pistei în dreptul podețelor, și relocarea a cinci stâlpi de electricitate.

Un alt proiect al asociației, aflat în pregătire, vizează construirea unei piste care să lege municipiul de patru comune suburbane – Ciurea, Bârnova, Holboca și Țuțora.

