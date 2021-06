Promovare în doi paşi

Noua conducere a Politehnicii s-a prezentat, ieri, într-o conferinţă de presă, prezentând totodată doar un crâmpei din planurile clubului pentru că încă nu s-a cristalizat încă nimic concret în pregătirea sezonului care începe în Liga a II-a. De altfel, proaspătul manager general al clubului, Florin Briaur, a precizat de la început că o strategie de revitalizare a Politehnicii nu va fi elaborată decât după un audit „pe partea financiară şi de personal” care va fi efectuat de club. „Redresarea şi apoi atacarea promovării” se arată a fi etapele noii conduceri, care speră realizarea dezideratului în maxim doi ani.

Preşedintele Consiliului Director, Vasile Simionaş a început cu un discurs sentimental: „Cerem scuze suporterilor ieşeni pentru retrogradare deşi nu am participat la aceasta”, a spus legenda fotbalului ieşean, care şi-a manifestat şi el reticenţa faţă de o promovare imediată. „În situaţia actuală promovarea ar reprezenta un miracol, pentru că Poli este în pană de credibilitate în special din cauza situaţiilor care au dus la neplata jucîtorilor la timp. Sperăm că, alături de Costel Enache,pe care îl cunosc de când juca la Ceahlăul şi îmi făcea probleme, să reuşim cu entuziasm, multă muncă şi un pic de noroc să promovăm după două sezoane”, a precizat Simionaş.Şi vicepreşedintele executiv, Dan Cojocaru, a observat fenomenul de respingere faţă de Iaşi, ceea ce l-a ambiţionat să adere. „Proiectul este pe doi ani şi necesită încredere, răbdare şi buget”.Toată lumea a fost de acord că dacă va exista o conjunctură favorabilă de promovare imediată, echipa nu se va da deoparte.

Antrenorul Costel Enache nu a avut prea multe de spus despre programul de pregătire, care ar dori să includă şi un cantonament în perioada 10-20 iulie. „Ştiu că au fost destule variante de antrenori, ştiu de ce am fost eu ales, ceea ce m-a făcut să vin este prezenţa lui nea Simi îm proiect”, a spus Enache, precizând că la ora actuală lucrează cu doar cei cinci jucători rămaşi sub contract, Brînză, Axinte, Onea, Fr.Cristea şi Zaharia, la care s-au adăugat trei juniori, Moisii, Purcariu şi Saizu. Se fac eforturi de a se păstra aceşti jucători, iar Onea şi Francisc Cristea sunt netransferabili. Enache va fi ajutat deocamdată doar de preparatorul fizic italian, Alessandro Cittadini, şi de către Cristian Ungureanu, profesor la LPS, sosirea fostului internaţional Cătălin Munteanu nemaifiind de actualitate. În zilele următoare se va stabili şi antrenorul cu portarii, între Benone Dohot şi Nelu Cîmpeanu. Din planurile lui Enache lipseşte o colaborare cu Andrei Cristea, care mai are un an de contract ca antrenor. Conducerea administrativă l-ar dori ca jucător, dar Andrei nu prea pare încântat de deliciile ligii secunde. dar discuţiile vor continua.

Deocamdată, se aşteaptă în următoarele zile precizări privind completarea staff-ului tehnic şi a lotului.