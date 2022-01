Propaganda rusă în România. Hartmann: Am colmatat câteva breşe, dar influenţa rămâne majoră în zona Mării Negre (VIDEO)

Analistul de politică externă H.D. Hartmann a vorbit, în cadrul emisiunii Geostrategica, la DC News, despre influenţa serviciilor secrete din Federaţia Rusă în spaţiul românesc şi despre influenţa ţării noastre pe flancul estic al UE şi NATO: „România este un punct geostrategic important, dar limitat având în vedere Marea Neagră. Rusia şi-a câştigat o influenţă atâta timp cât au anexat Crimeea, o anexare ilegală, şi au o influenţă majoră în Marea Neagră. Aceasta afectează şi asupra securităţii României, şi asupra intereselor sale în platforma continentală a Mării Negre.

Pe de altă parte, propaganda rusă este masivă şi încearcă. Noi am reuşit să colmatăm câteva breşe culturale, ideologice şi de tip propagandistic, dar ele continuă şi să nu ne imaginăm că nu vor continua. Am fi naivi să credem că puterea rusă şi serviciile de intellligence din Rusia nu au România ca subiect de studiu sau ca obiect de agresiune. Am fi naivi şi iresponsabili să credem acest lucru.

Pe de altă parte, să nu ne imaginăm că România este centrum mundi. Acesta a fost eurocentrismul franco-german, iar astăzi se mută în mod clar, strategic şi militar, pe Asia de SE, pe zona Indo-Pacifică. Acolo va fi centrum mundi şi de acolo se va învârti Pământul. România rămâne un element de securitate pe flancul estic, dar există totuşi o rivalitate strategică pe linia poloneză. Avem acolo un stat mult mai puternic decât noi, mult mai populat, care poate să reprezinte, într-un moment de alegere din partea marilor parteneri ai noştri de securitate, un element de rivalitate. Pe SE-ul Europei, România nu are rival şi acest element de geostrategie şi geopolitică ar trebui să fie exploatat la maxim de către autorităţile de la Bucureşti şi cred că o şi fac, mai ales prin B9, prin Iniţiativa celor Trei Mări, formate care încep în zona poloneză şi se închid la Constanţa. E important acest lucru şi cred că este exploatat bine de România. De aceea e şi obiect al agresivităţii, uneori făţişe, alteori subterane, a Federaţiei Ruse“, a precizat, la DC News, H.D. Hartmann.