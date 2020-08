Proprietarul unui bar din Iași: Cheltuielile au mers înainte, mai puțin cele legate de personal

România este singura țară europeană, din UE și afara UE, care încă nu a redeschis restaurantele la interior după ce s-a încheiat starea de urgență impusă de pandemia de coronavirus.

Permisiunea de a desfășura activitățile de servire a clienților pe terase a dat o gură de oxigen proprietarilor acestora, dar măsură nu a fost suficientă. Pe de o parte, cei care aveau terasă au lucrat la capacitate redusă, din cauza distanțării fizice impuse de autorități, iar unii dintre cei care nu dispuneau de spații exterioare au dat faliment.

„A fost rău cât am avut închis în primele două luni și jumătate de la debutul pandemiei în România. În rest, mărturisesc ca lumea a avut încredere în noi și ne-a călcat pragul în mod obișnuit. O întrebare pe care am auzit-o des în ultimele luni este de ce se plâng cei din HORECA dacă lumea a ieșit la terase? Răspunsul este că pentru 2 luni și jumătate am fost nevoiți să închidem total. Și cheltuielile au mers înainte, mai puțin cele legate de personal. Și pentru că terasele, deși par pline, sunt în realitate la 60% din capacitate, din cauză că mesele sunt mai puține. Or, o cădere de 40% a încasărilor te pune sub linia de plutire”, a explicat Iulian Bănilă, proprietarul barului Beer Zone din Iași, specializat în vânzarea de bere.

Cu degetul spre stat, dar și spre proprietarii de restaurante care nu au respectat regulile impuse de pandemie și care au făcut rău întregii industrii, mai ales prin mediatizarea exemplelor negative, arată și Iulian Bănilă.

„Marea problemă este că unii respectă regulile, dar alții nu. Am fost zilele trecute la Vatra Dornei. Iar între Gura Humorului și Câmpulung Moldovenesc erau două popasuri enorme, unul în fața altuia, cu drumul pe mijloc, pline la refuz. Se servea la interior, nimeni nu purta masca. Astfel de situații se răsfrâng negativ asupra tuturor”, a menționat proprietarul Beer Zone.