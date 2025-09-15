Propunere: Centura Iași Est, prin Schitu Duca și Țuțora, finanțată prin SAFE, fondurile militare ale UE?

Încape această șosea rapidă în pachetul de finanțare a înarmării Europei, unde a fost împinsă și Autostrada Unirii? Adrian Covăsnianu, de la „Moldova Vrea Autostradă”, propune ca, odată cu A8 Pașcani-Prut și cu breteaua spre Aeroport și SRU, să intre la finanțare și Centura Iași Est.

Proiectul Variantei Ocolitoare Iași Est se află în etapa realizării studiului de fezabilitate, care ar putea să fie gata la jumătatea anului viitor. Atât autostrada, cât și centura ar putea fi construite până în 2029/2030, orizontul de finanțare Security Action for Europe (SAFE), își argumentează propunerea Adrian Covăsnianu, de la Asociația „Moldova Vrea Autostradă”.

De asemenea, și breteaua de la autostradă spre aeroport și spre Spitalul Regional de Urgență ar trebui să intre în același pachet de împrumut destinat înarmării Europei, menționează activistul pro-autostradă.

Liberalii au prezentat o propunere similară

La sfârșitul săptămânii trecute, liberalii ieșeni au prezentat o propunere similară: includerea în pachetul SAFE a unei ramuri din această bretea, respectiv de la Aroneanu spre Aeroport și mai departe spre unitatea militară din Tătărași. Adrian Covăsnianu crede că, „cu un efort conjugat, inclusiv financiar, din partea autorităților locale, se poate realiza și o conexiune între Varianta Ocolitoare Iași Est și U.M. 02543 – Batalionul 151 Infanterie «Lupii Negri», ceea ce ar consolida mobilitatea și logistica militară prin integrarea directă la coridorul strategic al Autostrăzii A8”.

Amintim că guvernul a solicitat și „este în cărți” să obțină o linie de credit de 16,68 miliarde de euro pentru proiecte militare, inclusiv pentru infrastructură. La această din urmă secțiune au fost înscrise tronsoanele de autostradă Pașcani-Suceava-Siret (pe A7) și Moțca-Iași-Prut (pe A8). Comisia Europeană va anunța la sfârșitul lunii noiembrie dacă este de acord cu această propunere. În cazul în care cele două autostrăzi vor primi banii, aproximativ 6,7, miliarde de euro, rămâne de văzut dacă fondurile vor ajunge și pentru bretea și centură.

