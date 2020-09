Protectia Copilului "este oricand gata sa instituie o masura de urgenta" in cazul copiilor primarului din Sangeorz Bai

Autoritatile sociale din Bistrita-Nasaud fac o ancheta sociala la familia primarului din Sangeorz Bai si vor detemina daca mediul familial mai este adecvat pentru copiii primarului, dupa aparitia imaginilor in care Traian Ogagau isi pedepseste si isi umileste fata, o minora de 14 ani, a anuntat presedintele Madalina Turza, presedintele Autoritatii Nationale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilitati, Copii si Adoptii (ANDPCA).

"Ancheta sociala presupune ca o echipa specializata sa faca evaluarea copiilor din punct de vedere psiho-social, sa vedem in ce masura mediul familial mai este adecvat pentru ei, ce nevoie de sprijin au acesti copii si cum pot fi ei sustinuti in aceasta perioada", a declarat Madalina Turza in emisiunea amintita.

Sefa ANDPCA a mai declarat ca ancheta este complexa, nu se discuta numai cu copiii si se desfasoara pe o perioada mai mare de timp, pentru a avea "mai multe elemente de context".

