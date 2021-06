Protest în Paris al migranților fără adăpost

Majoritatea sunt familii din Africa subsahariană sau minori.

”Cerem să fie adăpostiţi pentru că, în ultimele două sau trei săptămâni, nu am putut face faţă, reţeaua noastră de cazare solidară este complet saturată. Am alertat prefectura (din regiunea Ile-de-France), dar nu am primit niciun răspuns. Sperăm că primăria (PS) ne va sprijini”, a declarat Kerill Theurillat, lider local al asociaţiei Utopia56, care a iniţiat acţiunea.

Într-o scrisoare datată miercuri şi trimisă autorităţilor regionale, Primăria Parisului a atras atenţia că există riscul de a asista la reconstituirea unor tabere de mari dimensiuni, cum ar fi cele care au existat în nordul Parisului în ultimii ani, şi a solicitat măsuri.

