Protest în Piața Unirii din Iași: circa 100 de angajați din învățământ au ieșit în stradă împotriva măsurilor din Educație

Nemulțumiri legate de creșterea normei didactice, comasarea școlilor și scăderea plății cu ora i-au scos în stradă pe aproximativ 100 de angajați din învățământul ieșean. Marți, 16 septembrie, dascăli și membri ai personalului educațional s-au adunat în Piața Unirii din Iași pentru a protesta față de măsurile adoptate de Guvern, transmițând mesaje critice la adresa Ministerului Educației și Cercetării.

Manifestanții, adică aproape 1% din totalul angajaților din învățământul preuniversitar din județ, s-au arătat nemulțumiți de creșterea normei didactice de predare de la 18 la 20 de ore, comasarea unor unități școlare, mărirea efectivelor de elevi la clasă și reducerea tarifului la plata cu ora. Printre mesajele afișate pe pancarte s-au numărat: „Înainte de a vă întreba cât costă Educația, întrebați-vă cât valorează ea!”, „Fără Educație moare orice națiune!”, „Ministerul taie, noi plătim prețul!” sau „Respectați resursa umană din Educație sau va pleca”.

Liderul USLIP Iași, Laviniu Lăcustă, a afirmat că protestul are ca scop transmiterea unui semnal către Ministerul Educației.

„Actualul ministru al Educației trebuie să plece. Nu știu dacă mai trebuie să argumentăm de ce. Vorbim despre dezinformări și minciuni pe care acesta le-a aruncat în spațiul public, iar unele dintre ele sunt foarte grave. Reaminim despre cum a spus că învățământul este cauza deficitului bugetar și că abandonul școlar în România este într-un procent de 50%. Nu știe cine a modificat raportul Institutul de Științe ale Educației privitor la majorarea normei didactice. A considerat că numărul de elevi la clasă nu a generat niciun fel de disconfort în unitățile de învățământ. Noi nu vrem bani, vrem doar normalitate în învățământul preuniversitar românesc”, a declarat Laviniu Lacustă, liderul USLIP Iași.

„Avem nevoie de respect”

Printre cei prezenți s-au numărat învățători și profesori din mai multe școli din județul Iași. Aceștia au reclamat, printre altele, desființarea unor unități de învățământ și redistribuirea elevilor, condiții de predare în săli supraaglomerate, dar și efectele reducerii burselor pentru elevi.

„Avem clase de 29 de elevi în săli de 24 de metri pătrați. Sunt zile în care avem 11 profesori la patru clase, fiecare predă doar o oră și pleacă la o altă școală la zeci de kilometri. Colegii fac naveta între județe pentru a-și completa norma. Copiii sunt dezamăgiți de pierderea burselor, care în multe cazuri acopereau nevoi de bază”, a spus un învățător prezent la manifestație.

O profesoară de matematică a punctat că principala nemulțumire nu ține de salarii, ci de modul în care cadrele didactice sunt tratate. „În primul rând avem nevoie de respect. Măsurile luate, alături de denigrarea noastră, nu duc la nimic bun”, a precizat aceasta.

„Îl așteptăm pe ministru cu pâine și sare”

La rândul său, profesoara de pian Claudia Piru, aflată în primul an de pensie, a spus că este deranjată de scăderea plății cu ora pentru pensionari de la 54% la 31%.

„Eu sunt tânără pensionară, aflată în primul an de pensie. Între timp mi-am luat ore suplimentare la Colegiul Național de Artă «Octav Băncilă», pentru că era nevoie. Pensionarii erau plătiți cu aproximativ 54%, iar anul acesta sunt plătiți cu 30-31%. Pentru sume de peste 3.000 de lei se oprește 10%. Pensia nu am primit-o, aștept să văd cât primesc”, a declarat aceasta.

Ea a mai transmis că dacă va primi peste 3.000 de lei îi vor fi opriți bani, însă este vorba despre contribuția la sănătate. De exemplu, pentru un venit de 3.500 de lei, i se va opri doar din cei 500 de lei, adică 50 de lei.

Sindicaliștii au anunțat că își vor transmite oficial nemulțumirile ministrului Educației, Daniel David, care are programată o vizită la Iași la sfârșitul lunii, pentru o conferință organizată de Ateneul Național. Protestatarii au spus ironic că îl vor aștepta „cu pâine și sare”, subliniind că vizita va fi un nou prilej de a-și exprima criticile la adresa conducerii Ministerului Educației și Cercetării.

