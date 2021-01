Protest la Institutul "Matei Balş". Oamenii au pancarte cu mesaje precum "Opriţi măcelul din sănătate acum"

Protestatarii au adus cu ei lumânări pe care le-au aprins în memoria celor cinci pacienţi decedaţi în incendiul produs vineri dimineaţă şi afişează pancarte cu mesajele "Opriţi măcelul din sănătate acum”, "Nu mai vrem victime nevinovate în sănătate” sau "Acceptăm lucruri de neacceptat”.

Printre cei care se află, vineri seară, la protestul de la Institutul "Matei Balş" se numără cele două fondatoare ale Asociaţiei Dăruieşte Viaţă, Carmen Uscatu şi Oana Gheorghiu, dar şi rude ale victimelor incendiului din clubul Colectiv.

De altfel, Oana Gheorghiu de la Asociaţia Dăruieşte Viaţă a postat, vineri, pe Facebook, un mesaj prin care cere "oprirea improvizaţiilor” în spitale şi acces pentru organizaţiile neguvernamentale la fonduri europene.

"În ultimul an am tot auzit de creşterea numărului de paturi de terapie intensivă şi am tot încercat să spunem că acest lucru e fie periculos, fie neadevărat. Probabil era mai bine să fie neadevărat. Opriţi improvizaţiile în spitale. Opriţi risipa şi achiziţiile inutile. Construiţi spitale modulare până veţi construi adevărate spitale. Sunt soluţii rapide şi ieftine. Şi lăsaţi-ne pe noi, ONG urile, să aplicăm la fonduri europene şi să construim noi, până reuşiţi voi, dragi autorităţi”, transmite fondatoarea Asociaţiei Dăruieşte viaţă.

Mobilizarea la protest s-a făcut pe mai multe grupuri publice de pe reţelele socializare, unii dintre cei care au chemat la acţiune indicând ora 18:00, în timp ce alţii au anunţat că vor participa începând cu ora 19:00.