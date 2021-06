Protopop din Zalau, gasit spanzurat in casa parohiala chiar de tatal sau, tot preot

Protopopul Zalaului, Catalin Lucaci, a fost gasit fara suflare, seara trecuta, 31 mai, in garajul casei parohiale. Descoperirea a fost facuta chiar de tatal protopopului, tot preot. Acesta avea doar 43 de ani.

Potrivit anchetatorilor, preotul protopop nu a lasat un bilet care sa justifice gestul.

Echipajele medicale ajunse la fata locului au incercat sa ii acorde prim ajutor, insa in ciuda tuturor eforturilor, barbatul a fost declarat decedat.

Apropiatii preotului spun ca n-ar fi avut probleme financiare sau personale, potrivit Antena3.

Totul s-a intamplat ieri dupa-masa in casa parohiala din localitatea Ciumarna de langa Zalau, acolo unde preotul in varsta de 43 de ani slujea.

Descoperirea a fost facuta chiar de tatal barbatului, tot preot, care in momentul in care a intrat in garajul casei parohiale si-a gasit fiul fara suflare. A sunat la 112, iar la fata locului s-au deplasat atat politistii, dar si medicii de pe ambulanta, care nu au mai putut face nimic.

Sursa: monitoruldesalaj