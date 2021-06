PSD mimează opoziţia, iar PNL, USR şi UDMR guvernarea

Politica este un joc de umbre şi lumini, mai ales de umbre. Votanţii văd doar luminile, lor rar li se arată câte ceva din jocul de culise şi atunci doar din greşeală sau dintr-un calcul meschin. Nimeni nu vrea ca adevărata faţă a politicienilor să fie expusă. De multe ori sau de cele mai multe ori, duşmăniile din politică sunt doar gargară ieftină pentru public. Doi parlamentari pe care-i vezi că aproape de sfâşâie în direct la vreo televiziune prietenă sau se bat în declaraţii, îi poţi găsi dosiţi în vreun separeu cum împart o şampanie fină şi pun la cale o afacere babană. Exemple avem cu duiumul. Unul dintre cele mai elocvente este cooptarea lui Mihai Chirica în rândurile PNL Iaşi, înainte de alegerile locale de anul trecut. Meschinăria lor merge însă mult mai departe. Nici atunci când de fapt vânează locul concurentului nu o spun deschis, spun că de fapt este incompetent. Fac asta de multe ori şi pentru a avea sprijin public, să vadă ai lui că se zbate chiar dacă are sau nu dreptate ori demersul lui este din start sortit eşecului.

Aşa se întâmplă şi cu moţiunea de cenzură depusă zilele trecute de PSD. „Au fost înghetaţe pensiile, au fost îngheţate salariile, au fost îngheţate alocaţiile, iar pe partea cealaltă, în PNRR, vedem doar reforme catastrofale pentru România şi bani foarte mulţi pentru clientela lor politică. Românii, în aceste luni, au sărăcit. Doar în mintea premierului Cîţu românii o duc mai bine. Aproape s-au dublat facturile la energie, preţul pe litrul de benzină a ajuns la 6 lei, 70% dintre români spun în acest moment că România merge într-o direcţie greşită. Sperăm că printre cei 70% să se găsească şi parlamentari ai actualei coaliţii de guvernare care să voteze”, a susţinut Sorin Grindeanu, în momentul depunerii moţiunii. Grindeanu, fost premier şi director la ANCOM, instituţie unde avea un salariu de mii de euro, ne spune că el vrea binele românilor. De fapt, fraza aceasta ar trebui citită în cu totul şi cu totul alţi termeni: 1) uite noi facem tot ce putem să-i dăm jos fiindcă ei se comportă urât cu poporul - mesaj pentru membrii partidului; 2) vrem la putere, vrem şi noi o parte din ciolan - mesaj pentru baroni.

„România continuă să piardă oportunităţi în fiecare zi petrecută cu Guvernul PSD-ALDE la Palatul Victoria: pierdem şansa de a ne dezvolta pe seama fondurilor europene gratuite; pierdem oportunitatea de a profita de creşterea economică şi de a dirija surplusul economic pentru a construi infrastructură de transporturi, spitale regionale şi şcoli moderne; pierdem credibilitate în afara ţării, în faţa partenerilor noştri; pierdem şansa de a ne păstra tinerii în ţară!”, arată un fragment din moţiunea de cenzură depusă în 2019 de PNL împotriva guvernului Dăncilă. Sună cunoscut? Parcă citim din moţiunea de cenzură a PSD depusă împotriva Guvernului Cîţu. Are frazele puţin schimbate, dar mesajul este acelaşi. Singura diferenţă este că PNL a reuşit să ajungă atunci la Guvernare, iar PSD are şansă să-l dea jos pe Cîţu de doar 0,0099%. Da, aţi citit bine! Credeţi că Marcel Ciolacu, şeful PSD, nu ştie acest lucru. Şi el este convins de eşec. Calculul lui este însă că va impresiona propriul electorat şi pe naivii din partidul pe care-l conduce. Uite domnule, munceşte, se bate cu aştia din PNL-USR-PLUS şi UDMR. De fapt, calculul matematic simplu arată că PSD nu are aproape nici o şansă, nici una!

Atunci, de ce toată această aşa-zisă luptă? Este sterilă şi lipsită de sens. Nu are nici un sens să pierzi timpului fără să obţii nici cel mai mic rezultat. Mult mai inteligent era să caute o cauză pentru care să lupte şi să obţină ceva, un rezultat cât de mic, dar să fie pozitiv. Şi PNL a procedat la fel. Când a pus însă mâna pe putere a încetat să mai facă ceva concret. Reformele au fost încetinite sau oprite complet, iar promisiunile s-au dus pe apa sâmbetei. „Tăierea pensiilor speciale”, „Angajarea în instituţiile publice doar pe bază de competenţă”, „Investiţii în infrastructură, şcoli sau spitale”, toate au rămas suspendate în timp până la următoarele alegeri. Nici cei de la USR-PLUS nu se arată mai pricepuţi, vin cu tot felul de bazaconii şi nu livrează aproape nimic decât cu foarte mici excepţii, iar UDMR îşi vede liniştit de propriile interese, mai ales cele ale baronilor lor. Una peste alta, şansa noatră ca naţie este că suntem în Uniunea Europeană, avem cumva spatele asigurat de către NATO, adică de SUA, şi lumea trece printr-o perioadă propice inovaţiilor, inovaţii ce mai devreme sau mai târziu se revarsă într-o anumită măsură şi peste noi.

Până acum se vede doar că politicienii aflaţi la putere vor să păstreze status-quo actual, le convine aşa, iar cei din opoziţie se fac că muncesc, mai depun câte o moţiune, şi aşteaptă ca actuala coaliţie să piardă puncte în rândul electoratului ca să vină ei să preia puterea. Lipsa de viziune îi caracterizează şi pe unii şi pe ceilalţi, s-au văzut cu sacii în căruţă şi nu prea le mai pasă.