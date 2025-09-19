PSD se va trezi din delirul mistic doar când osul de ros se va „topi” și nu va mai fi nimic de furat

PSD este un partid care poate fi caracterizat foarte ușor de renumitul proverb: „La plăcinte înainte, la război înapoi”. Poate nu toți membrii săi îmbrățișează comportamentul iresponsabil al liderilor, dar din afară, fără a avea posibilitatea să-i cunoști pe fiecare în parte, poți ușor să lipești eticheta de mai sus fără a greși prea mult. Prin fostul președinte Marcel Ciolacu, cel mai neiubitor de moldoveni dintre toți buzoienii, a participat fără nici un regret, chiar cu un ușor entuziasm, la punerea bugetului pe chituci. Orice idee de echilibru bugetar de bun-simț a fost aruncată în aer. Colegul lui de fapte, Nicolae Ciucă (PNL), cel care a fost primul la rotativa guvernamentală, a fost precursorul, cel care a inflamat deficitul, dar Ciolacu i-a desăvârșit opera și a ridicat-o la rang de artă. Fostul premier este bun de menționat în cărțile de economie la capitolul „Greșeli fundamentale în administrarea bugetului” și la cel de „Așa nu se face”.

Totuși, fostul ministru Marcel Boloș a povestit că l-a atenționat de mai multe ori pe Ciolacu de explozia deficitului bugetar, dar acesta i-ar fi răspuns „că-l doare în organul genital”. Cert este că fostul premier a fost avertizat și oficial de depășirea indicatorului de către Ministerul de Finanțe. Lui și fostului președinte li s-au trimis scrisori oficiale prin intermediul poștei SRI. Că s-ar fi exprimat murdar așa cum a pomenit Boloș, nu vom ști sigur în lipsa unor probe certe, dar cu siguranță rezultatul îl vedem, în ciuda avertismentelor. Acum, când fapta pare deja prescrisă, Ciolacu pierzând doar scaunul de premier, partenerul său de pescuit și „joacă”, actualul șef al PSD, Sorin Grindeanu, fost ministru al Transporturilor, pare că-l doare și pe el la bască de deficit și, cu un tupeu fantastic, parcă el nu ar fi fost membru al Guvernului care a produs dezastrul, critică măsurile de asanare luate de executivul Bolojan.

Mai ciudat este că PSD este și acum la Guvernare, prin urmare se presupune că a înțeles că a greșit și își asumă consecințele. Dar nu! Grindeanu și ai lui o dau înainte cu tot felul de populisme, unele mai gogonate ca altele, în încercarea de a-și spăla și coafa imaginea. Mai mult, semnalizează că ar vrea să cotească spre zona extremistă, iar dacă nu direct, măcar din umbră cochetează cu membrii AUR, partid ce se dă suveranist, dar, de fapt, prin liderul ei, este de-a dreptul putinist. Grindeanu ar face mai bine să iasă public și să-și ceară scuze votanților săi, dar și celorlalți bugetari și pensionari din cauză că, prin acțiunile concertate, le-a pus veniturile la grea încercare. Ce să vezi însă? Grindeanu se comportă ca un tată iresponsabil. În loc să oprească cererile nesăbuite ale membrilor familiei, soției și copiilor săi, el răspunde afirmativ la toate solicitările, oricare ar fi ele și se împrumută fără număr. Prins în tot felul de vicii costisitoare, capul familiei nu poate spune NU la nimic și nu ține cont de capacitatea sa financiară. Când portăreii îi bat la ușă și îi spun că îi vor confisca casa dacă nu intră într-un program de reducere a cheltuielilor, el cere și mai mulți bani. Fără număr. Spune că nu-i stimulat să muncească și are nevoie de credite și mai mari. Fostul ministru al Transporturilor este fix din același film. Nici un metru mai încolo.

Nebunia socială pare contagioasă. Oricâte explicații logice s-ar da, oricâte cifre s-ar pune pe masă, orice argument fundamentat ar fi aruncat pe masa negocierilor, nimic nu pare să conteze. PSD, aflat parcă într-un delir mistic permanent, cochetează cu admiratorii de ruși, urând în străfundul lor europenismul fără a o spune deschis de frică că vaca cu bani de la UE ar înțărca instantaneu, face un dans care, cel mai probabil, ne va lăsa în final fără bani. Când osul de ros se va „topi”, va dispărea, când nu va mai fi nimic de furat, doar atunci se vor trezi. Din păcate, pentru această iresponsabilitate vom plăti cu toții.

PS: Responsabilitatea PNL nu e cu nimic mai mică față de cea a PSD-ului. Premierul, membru PNL, a recunoscut public că problema deficitului cade și în spatele partidului pe care-l conduce. Asta nu-l absolvă de nimic, dar îi dă șansa să corecteze ceea ce au stricat, în condițiile în care tăierile nu sunt populare și nu aduc voturi. Din acest punct de vedere retorica sa este diferită de cea a PSD și a lui Sorin Grindeanu. Totuși, nu își închipuie nimeni că o bună parte din membrii PNL nu ar fi de acord cu fostul ministru al Transporturilor. Banii nu au miros!

