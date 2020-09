PSD şi delirul populist

Poţi să promiţi ceva mai mult decât ştii că poţi împlini - un anumit procent, să zicem -, dar nu-ţi este permis să ieşi în decor supralicitând limitele până la paroxism, întrucât rişti să transformi politica în contrariul ei, adică într-o sumă de gesturi sforăitoare şi indecente, care nu au nimic în comun cu gestionarea treburilor cetăţii şi cu formarea spiritului public. Doar nu guvernezi pentru ultima oară, după care poate veni potopul, nu au decât să se descurce urmaşii cum or putea. Oricând, actul politic, dacă este matur şi nu deşanţat, trebuie să ia în calcul şi ziua de după. În politica matură funcţionează o logică a continuităţii, menită să ţină sub control tentaţia populistă, chiar dacă tu, partid politic, fie şi atins de virusul demagogiei, joci poate ultimul tău rol. În politica mare funcţionează o logică a responsabilităţii, care-ţi dictează că este preferabil să dispari tu ca partid politic, decât să tragi în siajul prăbuşirii şi ţara/ naţiunea care ţi-au fost date să le diriguieşti întâmplător şi temporar. Întrucât partidele vin şi pleacă, se nasc şi mor, uneori înainte de a da măsura capacităţii lor, dar naţiunile merg înainte. Bunul simţ, fie chiar şi numai el, nu mai trimit la idealism ori măreţie, trebuie să-ţi dicteze că nu ai dreptul să nesocoteşti o naţiune care vrea să renunţe la serviciile tale. Ai obligaţia să accepţi şi sentinţa aspră a prezentului, chiar şi atunci când crezi că trecutul te recomandă să-ţi continui lucrarea. W. Churchill a condus genial o naţiune în plin război, a crezut în măreţia şi în spiritul ei de sacrificiu, a întreţinut speranţa şi a adus pacea, iar la capăt britanicii nu l-au mai ales nici pe el, nici partidul conservator, din prudenţă şi din calcul matur, anume că nu trebuie să dai prea multă putere unui om providenţial şi unui partid, tocmai pentru a menţine echilibrul şi a preîntâmpina tentaţia de a supralicita victoria şi a te crede de neînlocuit. W. Churchill a acceptat această sentinţă ca pe un gest normal. Nu s-a lamentat de nerecunoştinţa poporului şi nu a făcut promisiuni deşarte, întrucât ştia că acestea pot submina chiar şi o naţiune mare. Nu i-a trecut nici măcar prin gând că s-ar putea crampona de putere. Şi doar vorbea în numele unui partid cu o istorie de sute de ani. Dar tocmai pentru că avea istorie şi nu una oarecare, a înţeles imperativul clipei cu egală responsabilitate şi atunci când naţiunea l-a investit cu încrederea sa, şi atunci când a decis să i-o retragă. Nu s-a dat de ceasul morţii, întrucât înţelegea politica drept un serviciu public în limitele realităţii, nu ca pe un drept de succesiune. Nu-i era permis să promită orice, întrucât demnitatea şi privilegiul slujirii naţiunii i-au dictat să respecte şi regula jocului, care spune că vremea ta a trecut. Această conduită mărturiseşte despre educaţie, maturitate şi onoare, adică despre atributele unei naţiuni mari. Contrariul acestor virtuţi, adică populismul şi demagogia, vorbeşte despre naţiuni bântuite de himere şi condamnate să ia totul de la început cu fiecare schimbare politică. Aceste din urmă naţiuni supravieţuiesc la limita istoriei, sub dictatul imperativelor de moment, obsedate de teama că e ultima lor şansă.

PSD arată din plin acest tip de conduită. A reuşit să devină un conglomerat masiv şi diform de interese, să întreţină prin fraudă morală speranţe deşarte, adică o stare perpetuă de copilărie a democraţiei. Poporul a căzut în capcana lui la fel ca ruşii, bieloruşii ori venezuelenii în mrejele unor personaje care s-au autoproclamat providenţiale. De trei decenii conduce aproape nestingherit, cu mici pauze experimentale pentru alte partide şi cu rezultate catastrofale. Singura certitudine este aceea că perseverăm să rămânem în coada Europei la toate capitolele. Poporul s-a deprins să se complacă în starea de lipsă de speranţă, să se plângă ori să pună totul pe seama destinului implacabil ori a vitregiei vremurilor. Doar fatalismul ne-a mai însoţit de atâtea ori în istorie.

Când totul părea compromis, o nouă generaţie de români, fără legături temeinice cu istoria veche, dar revoltată pe istoria recentă, s-a iscat din frământarea timpului din urmă. Ea a dat semnalul salvării ţării, atunci când Dragnea s-a proclamat mesianic. Ea a declanşat valul schimbării. Chiar dacă partidele au un retard evident în raport cu aşteptările acestei generaţii, ea va aduce până la urmă schimbarea în România. Ea a decis că vremea PSD a trecut, orice ar mai pune la cale acest partid. Mai pot bloca soluţiile guvernanţilor, mai pot controla Curtea Constituţională, se mai pot opune măsurilor din vremea pandemiei, mai pot încărca guvernul cu sarcini/ cheltuieli imposibil de acoperit, de tipul dublării alocaţiilor pentru copii, a măririi pensiilor peste limita posibilului ori a ademenirii profesorilor cu noi creşteri de salarii. Toate acestea demonstrează însă că PSD a pierdut capacitatea de judecată, că obsesia puterii a ajuns la paroxism, dar sentinţa va cădea implacabil: PSD va deveni foarte curând un partid de mâna a doua, a treia. Iar România are astfel şansa să se relanseze. Însă partidele care vor veni la putere au datoria majoră de a nu prelua nimic din metehnele PSD, dacă vor să facă politică pe durată lungă şi să instituie măsura, bunul simţ şi responsabilitatea.

Mihai Dorin este istoric şi publicist