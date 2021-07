PSD şi desemnarea primului ministru (II)

În textul publicat acum două săptămâni, în această pagină, sugeram că PSD ar fi mai credibil dacă şi-ar completa reproşurile la adresa modului în care a fost desemnat primul-ministru, după alegerile din 6 decembrie, printr-o iniţiativă de modificare a Constituţiei. Concret, dacă ar propune o modalitate de restrângere a puterii Preşedintelui României de a se transforma într-un factor de constituire a majorităţii după alegerile legislative, lăsând ca procesul să fie dirijat, într-o mai mare măsură, de partidele parlamentare.

Am ilustrat varianta aplicată în Grecia şi Bulgaria, unde prima încercare de formare a guvernului trebuie să aparţină primului clasat dintre partide, în caz de eşec urmând al doilea clasat ş.a.m.d. Dacă legea noastră fundamentală ar fi inclus o asemenea prevedere, după 6 decembrie ar fi trebuit ca PSD să fie invitat să încerce formarea guvernului, şi abia în caz de eşec s-ar fi apelat la al doilea clasat, PNL. Desigur că, în teorie, un acord ferm între partidele actualei coaliţii ar fi dus la un vot negativ pentru formula propusă de PSD, care nu ar fi avut cum să obţină majoritatea absolută. Însă, după cum ştim, viaţa politică românească este presărată cu tentaţii ce-i pot duce pe parlamentari la infidelitate politică, astfel că preşedintele Iohannis a preferat să nu rişte.

Ar fi util să explorăm, însă, o a doua variantă de echilibrare a raportului de forţe între preşedinte şi parlament, în cazul desemnării primului ministru: cea utilizată în Germania şi, cu anumite modificări, în Polonia. Ea se bazează pe ideea că prima mutare aparţine preşedintelui, dar a doua revine în mod obligatoriu Parlamentului.

Astfel, articolul 63 din legea fundamentală germană stipulează că preşedintele republicii desemnează un candidat pentru funcţia de cancelar, care trebuie să obţină majoritatea absolută a voturilor din Bundestag (camera inferioară a Parlamentului). Dacă acesta eşuează, membrii Bundestag-ului au la dispoziţie 14 zile pentru a alege ei înşişi un cancelar, tot cu majoritate absolută. Dacă nici în acest caz nu se reuşeşte depăşirea blocajului, are loc în Bundestag un nou vot, care va genera un nume (primul clasat). Dacă acesta câştigă cu majoritate absolută, preşedintele republicii trebuie să-l desemneze cancelar. Mai interesant este, însă, cazul în care primul clasat nu obţine 50% plus unu, ci mai puţine voturi: în acest caz, preşedintele reia iniţiativa şi are două variante: fie îl desemnează cancelar, punând capăt procesului de selecţie; fie dizolvă Bundestag-ul şi convoacă noi alegeri.

Desigur, practica politică germană nu ne-a oferit exemple de preşedinţi care să încerce să joace un rol politic mai mare decât cel prescris de constituţie, iar nominalizările pentru funcţia de cancelar au urmat întotdeauna rezultatele politico-electorale. Dar, pentru scopurile acestui text, merită observat că şeful statului are dreptul la o primă mutare oarecum autonomă, după care coaliţia majoritară îşi poate impune voinţa. Doar în cazul în care aceasta nu se dovedeşte capabilă să impună un cancelar (şi un guvern) stabil, preşedintele este rechemat în jocul instituţional.

Spre deosebire de Germania, şeful statului polonez este ales prin vot universal şi are o serie de competenţe executive, ceea ce face ca Polonia să se apropie întru câtva de România, din acest punct de vedere. Totuşi, şi la Varşovia s-a optat pentru acordarea unui rol limitat preşedintelui, în procesul de formare a unui nou guvern, după alegerile legislative.

Astfel, articolele 154-155 din constituţia poloneză ne prezintă un tablou în care preşedintele are prima mutare, propunând un nume de prim ministru, iar acesta trebuie să prezinte o listă şi un program care să întrunească majoritatea absolută în Sejm (Dietă), camera inferioară a parlamentului. În caz de eşec, într-un interval de 14 zile de la respingerea propunerii prezidenţiale, deputaţii pot vota, tot cu majoritate absolută, o altă formulă (persoana premierului, listă de miniştri, program), iar şeful statului trebuie să ia act de ea. Dacă, însă, şi deputaţii eşuează, misiunea revine din nou preşedintelui, cu diferenţa că de această dată premierul desemnat nu are nevoie de majoritate absolută în Sejm, ci doar de majoritate simplă, cu condiţia ca cel puţin jumătate dintre deputaţi să fie prezenţi. Dacă nici de data aceasta nu se poate forma guvernul, Sejm-ul este dizolvat şi se organizează alegeri anticipate.

În constituţie nu există restricţii care să-l împiedice pe preşedinte să nominalizeze, la pasul al treilea, aceeaşi personalitate pe care o desemnase la primul pas - iar de data aceasta acceptarea ei ar fi mai facilă. Pe de altă parte, un guvern care ar fi învestit fără să beneficieze de o majoritate absolută s-ar putea dovedi slab şi vulnerabil, pe termen mediu. Dar, dacă în Sejm ar exista o majoritate parlamentară pe care preşedintele ar tinde să o ignore, aceasta se poate face simţită. Aşadar, partidele componente ar trebui să negocieze nu doar blocarea candidatului desemnat de preşedinte (la primul pas al procedurii), ci şi susţinerea unui candidat propriu (la cel de-al doilea).

Aşa cum ne putem închipui, aceste două cazuri, precum şi cele grec şi bulgar, discutate acum două săptămâni, sunt bine cunoscute în partidele româneşti - în primul rând la PSD. Sigur că modificarea legii fundamentale nu este o chestiune facilă, mai ales când te afli în opoziţie. Vedem, de altfel, că nici existenţa unor prevederi votate prin referendum nu este suficient de puternică pentru a genera modificarea constituţiei. Dar, dacă PSD chiar este interesat de echilibrul instituţional în stat (şi nu a fost vorba doar de autovictimizare), ar trebui să spună cum trebuie corectate prevederile constituţionale. O pierdere de timp, s-ar putea crede, în condiţiile politice de astăzi: lucrurile sunt încheiate şi există mult mai multe subiecte importante. În realitate, pentru o democraţie care scârţâie tot mai tare, aşa cum este cazul României, aceste teme trebuie discutate. Ele nu împiedică în niciun fel fluxurile politice cotidiene, cu tot ce înseamnă ele.