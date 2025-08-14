PSG, prima echipă franceză câştigătoare a Supercupei Europei

Paris Saint-Germain este prima echipă franceză câştigătoare a Supercupei Europei, miercuri seară, la Udine, după succesul din meciul cu Tottenham, scrie news.ro.

Atacantul Ousmane Dembélé a fost desemnat “Jucătorul Meciului” de către Grupul de Observatori Tehnici al UEFA, care a declarat despre prestaţia atacantului de la PSG: „A condus superb linia de atac, exact ceea ce avea nevoie echipa sa după ce a fost condusă cu 2-0. El a iniţiat remarcabila revenire, oferind o pasă decisivă pentru golul egalizator, care a asigurat echipei PSG avansul către loviturile de departajare.”

La finalul partidei de la Udine, a avut loc ceremonia de premiere. După ce şi-au primit medaliile cei de la Tottenham, a venit rândul câştigătorilor, iar ultimul care a ajuns în faţa preşedintelui UEFA, Aleksander Ceferin, a fost evident căpitanul Marquinhos, care a primit trofeul şi l-a ridicat înainte de a se îndrepta spre colegii săi pentru a sărbători victoria.

