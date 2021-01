Psihologul de weekend: ”Psihologii mei din copilărie au fost cureaua, papucul și palma”

”Când văd câtă libertate le dau părinții copiilor din ziua de azi, mă înfurii. Eu, dacă ridicam tonul la mama, în secunda următoare îmi dădea una de îmi treceau toate mofturile. Acum, sunt rugați frumos aștia mici să înceteze, sunt lăsați să facă în public crize, să se tăvălească pe jos și să urle. Unde mai e respectul?”

Dacă s-ar face un studiu pe un eșantion chiar și foarte restrâns de adulți care au fost abuzați în copilărie, fără doar și poate repercusiunile s-ar reflecta în relații de cuplu disfuncționale, în raportarea defectuoasă în fața autorității, în agresivitate auto sau heterodistructivă, într-o imagine de sine deformată, precum și în dureri somatice fără cauze medicale.

Am cunoscut, în cabinet, oameni pentru care poveștile copilăriei reprezentau adevărate traume. De ce? Pentru că sunt construite în jurul conceptului de agresivitate fizică, întărit de constatările finale ale părintelui: ”Ai văzut ce a pățit Scufița Roșie dacă n-a ascultat-o pe mama? A fost mâncată de lup. La fel și iezii caprei dacă n-au fost cuminți.” Dar oare cum se formează această imagine în mintea unui copil căruia i se induce că este normal să i se întâmple ceva rău dacă iese din cuvântul adultului. Sigur că pentru confortul nostru de a nu fi nevoiți să stăm mereu cu ochii pe un copil care explorează, alegem tehnica manipulării din care obținem rezultate doar pe termen scurt. Am auzit de nenumărate ori părinți care, în fața copilului, spuneau: ”Nu îl mai înțeleg. Acum face o prostie, îl cert, recunosc, uneori îmi pierd răbdarea și îl lovesc, dar apoi îmi pare rău pentru că văd că a înțeles. Dar minunea asta nu ține mult! Ai impresia că e bătut în cap pentru că, după un timp, repetă același lucru.” Și iată cum, copilul stigmatizat, vine în fața ”judecătorului” (adică a terapeutului) să-i confirme și acesta, în fața părintelui, că are realmente o problemă. Și chiar are! Și da! Trebuie lucrat cu el pentru că este victima unui abuz! Dar adultul cum contribuie? De multe ori, am fost surprinsă să am parte de o contribuție imediată: ”Dumneavoastră nu-l cunoașteți, vă spun eu cum trebuie abordat ca să priceapă, doar că trebuie să audă și de la altcineva ca să-și dea seama.”

Copiii din ziua de azi sunt aceiași ca și noi, doar că părinții din prezent îi ascultă și le oferă dreptul să fie ei înșiși, cu limite construite într-o manieră sănătoasă. De asemenea, numărul copiilor dintr-o familie este cu mult mai redus față de generațiile din trecut, ceea ce le permite părinților să acorde atenție fiecăruia și să-i observe cu mai multă ușurință. Și să nu uităm contextul și diferențele dintre societatea actuală și cea apusă.

Nu faceți confuzia între fericire și satisfacție de moment. Faptul că odinioară copiii se jucau în stradă și se dădeau cu săniile împreună sau faptul că familia extinsă se aduna la masă și cei mici stăteau împreună și împărțeau câteva linguri de mâncare, nu înseamnă că asta e ceea ce le lipsește și copiilor din ziua de azi. Societatea a evoluat, iar ei nu au cu ce compara pentru a spune dacă era mai frumos atunci sau acum. Singurul lucru care a rămas și va rămâne constant este familia și relația cu părinții.

Fericirea este acolo unde copilul simte că face parte din sistem și este respectat. Satisfacția ține de propriile dorințe, și nu de tipare.