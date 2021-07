Psihoterapie

M-a sunat deunăzi colegul şi amicul meu de la Psihologie, profesorul Simbru Nostalgian, cunoscut psihoterapeut al urbei noastre. Avea glasul unui om sfârşit. Mi-a spus că ar vrea să mă vadă neîntârziat într-un loc mai retras şi mai liniştit. Ce loc mai retras şi mai liniştit (adaug: de o discreţie absolută chiar!) s-ar putea găsi în Universitate decât Catedra de Engleză, unde îmi duc veacul de aproape trei decenii? L-am chemat aşadar acolo. A venit cu o figură descompusă, emaciată. Părea, într-adevăr, să sufere intens. „Bătrâne”, şi-a început el explicaţia, „am nişte vise nocturne teribile, nu mai pot. Am dezvoltat (cu siguranţă, de la interacţiunile mele cu diverşi pacienţi nevropaţi!) o maladie psihică manifestată prin cumplite coşmaruri recurente. Am nevoie de ajutor, dar nici nu mă gândesc să apelez la colegii mei de breaslă. Le ştiu toate figurile. Nu mă pot surprinde cu nimic şi, în plus, nu-mi vine să le transmit mesajul fragilizării mele emoţionale. S-ar repezi ca hultanii la clienţii cabinetului meu şi mi i-ar fura. M-ar arunca pe drumuri fără nici o remuşcare. Tu, pe de altă parte, deşi din alt domeniu (lucru bun până la urmă, judecând din unghiul riscului menţionat!), ai o mare calitate: analizezi lumea profesorală într-o manieră exemplară. Pari singurul ins de aici calificat să înţelegi bizara fiinţă universitară! Homo academicus este şoarecele tău de laborator. Tu îi pricepi făptura şi deţii ca atare mijloacele de a-i remedia stricăciunile. Sunt un hamster alb stricat, prietene. Repară-mă!”

Atunci am realizat că Simbru aparţinea unui complot pus la cale, pesemne, de colegii mei sătui de multitudinea portretelor academice - cum să le zic? - „mentalitar-comportamentale”, creionate de mine lor, de-a lungul anilor, în presă. Doreau să mi-o plătească, luându-mă în balon. Am hotărât să parez inteligent, intrând în joc prin intermediul unei gestici ironice. M-am grăbit să aranjez două scaune faţă în faţă şi l-am rugat pe Nostalgian să se aşeze pe unul dintre ele şi să ridice picioarele pe celălalt. Aşa se putea măcar simula relaxarea bolnavului pe canapeaua freudiană. Apoi, teatral, am mimat că-mi pun nişte ochelari invizibili la ochi (nu port încă!) şi că deschid un carneţel fictiv de notiţe. Cu aer sobru, de psihiatru tradiţional. Spre surprinderea mea, amicul Simbru nu a fost tulburat în vreun fel. Dimpotrivă, şi-a urcat, cuminte, picioarele pe „canapeaua” improvizată şi m-a privit cu multă speranţă, aşteptând întrebările. Se dovedea bun, trebuia să admit. Tare pe poziţia joculară la rându-mi, l-am abordat cu „dumneavoastră”. „Relataţi-mi, vă rog”, am declamat gnomic, „cum a debutat totul!” Extrem de serios, spre deruta mea crescândă, profesorul a început să povestească: „De vreo două luni, visez lucruri înfricoşătoare, legate de o colegă de disciplină (Psihoterapie modernă, n.m.!), Minerva Momiţă. Mai întâi, am visat că a murit. Absolut inexplicabil - doamna Momiţă este tânără, sănătoasă şi frumoasă. Oh, nu vreau să-mi amintesc! Minerva era goală în sicriu...”

Simbru s-a oprit, cu mină plângăcioasă, pentru a respira adînc. Nu mă ducea însă el pe mine! („Goală în sicriu, ai?” am gândit. „Haide, amice, mă laşi?”) Totuşi, „pacientul” nu părea să renunţe la şaradă. După câteva secunde de meditaţie întunecată, continuă: „Deşi era o înmormântare, toţi ceilalţi colegi psihologi se distrau de mama focului, făcând comentarii obscene în jurul coşciugului. Doar eu mă ruşinam teribil şi nu îndrăzneam să privesc... Ulterior, visul s-a repetat într-o formulă diferită. Mă aflam în cabinet, împreună cu partenerul meu de psihoterapie, profesorul Magdalen Sanitaru. Deodată, intră în birou, zâmbind, fantoma Minervei Momiţă. Parcă ştiam amândoi că ea murise, iar spectrul cu care eram acum confruntaţi nu putea să fie decât strigoiul ei. Problema e că, în vreme ce eu o vedeam tânără, frumoasă şi zâmbitoare, el, Magdalen, după cum mărturisea, o vedea bătrână, urâtă şi acră. Oribil! Cu atât mai mult cu cât Minerva nu vorbea. Stătea numai acolo şi se holba la noi... Peste cinci zile am visat-o cu cap de cal. O aluzie, din nou, la moarte. Doamna Momiţă trebuia să se reîncarneze şi, având karma proastă, urma să devină iapă. Îngrozitor!...” Am decis să închei abrupt penibila scenetă: „Uitaţi cum stă chestiunea! Părerea mea profesional-autorizată este că avem aici un caz clasic de transfer oedipal între moarte şi sex. V-aţi pierdut recent mama (cunoşteam acest detaliu, n.m.!) şi vă atrage, chiar dacă nu ştiţi, colega Momiţă. Aţi unit cele două obsesii...”

„Dumnezeule!” a strigat nebuneşte Nostalgian, amuţindu-mă. „Asta era: Minerva Momiţă este mama, iar eu o iubesc! Trebuie să-i spun!” S-a ridicat de pe „canapea” şi a zbughit-o afară, urlând ca un apucat: „M-am vindecat!” Complet tembelizat de situaţie, mi-am dat jos „ochelarii” şi i-am „aruncat” pe birou. „Am închis”, ameţit, „carneţelul de notiţe” şi am privit năuc în jurul meu după diploma înrămată de pe perete...

Codrin Liviu Cuţitaru este profesor universitar doctor la Facultatea de Litere din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi