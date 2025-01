Pub-ul Radio Gaga și-a închis porțile: Strada Lăpușneanu pierde un local îndrăgit de ieșeni

Mihai Clement, fondatorul Radio Gaga, spune pentru „Ziarul de Iași” că îndrăgitul pub nu mai putea funcționa în spațiul subînchiriat de la Uniunea Artiștilor Plastici Filiala Iași și caută soluții pentru relocarea afacerii.

„Orice lucru are un început și un sfârșit. Noi nu am mai deschis Radio Gaga în acest an, e o problemă de legislație din câte înțeleg”, spune Mihai Clement. Fondatorul Radio Gaga e în căutarea unor soluții pentru redeschiderea pub-ului, dar fără rezultat până acum.