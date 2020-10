Puciştii ieşeni la partidoi, electrocutaţi de trei optzeci de Covid

Spune lumea din zonă că ieri Ciolacu urma să vină la Iaşi, chipurile cu ocazia Sfintei Parascheva, dar şi ca să arbitreze conflictul care îi opune în filială pe lotrii Electricianului şef şi camarazii lui nea Măricel plus dama cu Camelii. Numai că, cu numai o zi înainte, Ciolacu a trebuit să se izoleze, din cauză că a avut contact cu un coleg pozitiv.

Vizita liderului, zice lumea mai informată, ar fi fost ultima şansă a puciştilor, ca să facă scandal cât mai mare şi, întru împăcare, să primească măcar electricianul şef ceva.

Auzim însă că, în noile condiţii, Măricel îşi freacă palmele de bucurie, căci oricum Ciolacu îl cam susţinea tacit, pe filiera Stănescu. Aşa că, în concluziune, iaca: tot la patent, şurubelniţă şi lampă de siguranţă am ajuns. Să ştii, amice, că astea nu trădează niciodată...

E sau nu Măricel pe plus?

Şi dacă tot veni vorba de nea Măricel, care tocmai şi-a făcut bilanţul şi bagajul, ne-am zis, dimpreună cu amicul Archibald Tănase, că este momentul să tragem şi noi o linie, apoi o concluziune despre acest mandat al lui în fruntea judeţului, ca să nu lăsăm pentru istoriografi numai ce-a spus el sau duşmanii.

Dincolo de viziunile politice, am zice căci corect este să remarcăm totuşi că nea Măricel pleacă onorabil din funcţie. Căci câteva sute de kilometri de drumuri cu asfalt nou cam are pe coclauri nebănuiţi în judeţ, ceea ce nu e deloc puţin lucru, nici un alt predecesor neavând atât de mulţi. Apoi, rămâne spitalul mobil, care iaca ce bine prinde acuma, şi al cărui merit îl are fără discuţiune, dincolo de atacurile politice, şi dincolo de faptul că acuma cei ce-l atacau vin să culeagă lauri. Trei la mână, şi deloc puţin lucru: a rezistat eroic, cum foarte puţini ar fi făcut la fel, la presiunile camarilei magazionerului şantajist Ghihocel şi compania.

Ca urmare, părerea noastră e că, în ciuda inabilităţilor lui de a vorbi şi de a fi gafeor de profesie, nea Măricel clar poate pleca din funcţia asta cu fruntea sus. Ca să nu mai spunem că, faţă de mulţi colegi de-ai lui, el chiar dacă iese din poilitichie are un’ se duce, nu face foamea... Nu e puţin lucru, stimabililor.

PS: Şi, în sfârşit, încă o observaţiune la plecarea lui Măricel: arată că la Iaşi conflictele politice şi plecările din funcţii de top se facnu ca la Bucureşti, cu ghioaga în mânăşi cu sacul în spate, noaptea, cila masa de şah sau,în cel mai rău caz, la un duel sportiv cu floreta, ziua mare, pe Pietonal. Iaca, aici suntem mândri, ca ieşeni...

**** PONT ****

Materialele de mai sus sunt o parodiere umoristică a realităţilor ieşene şi naţionale, realităţi care sunt tratate la modul cel mai serios în articolele de news ale ediţiei noastre. Orice asemănare cu oameni şi fapte din viaţa reală poate fi, aşadar, pur întâmplătoare.