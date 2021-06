Pulitzer 2021: Star Tribune, Reuters şi The Atlantic, printre câştigători, cu articole despre George Floyd şi pandemie

Publicaţia Star Tribune din Minneapolis a fost recompensată vineri cu premiul Pulitzer, cele mai prestigioase distincţii din jurnalismul american, la categoria ''breaking news'', pentru articolele despre uciderea afro-americanului George Floyd de către poliţie, iar Reuters Şi The Atlantic au fost distinse ex aequo în categoria ''jurnalism explicativ'', informează Reuters.

Mulţi dintre câştigători au fost recompensaţi pentru relatări despre pandemia de COVID-19 şi despre protestele care au izbucnit după moartea lui George Floyd în mai 2020.

''Instituţiile media din Statele Unite s-au confruntat cu complexitatea relatărilor succesive despre o pandemie globală, conştientizarea problemei rasismului şi contestarea vehementă a rezultatelor alegerilor prezidenţiale'', a precizat Mindy Marques, copreşedinta comitetului Pulitzer, cu prilejul anunţului de decernare difuzat online.

Comitetul a mai anunţat acordarea unei distincţii speciale Darnellei Frazier, adolescenta care a înregistrat cu telefonul mobil momentul uciderii lui George Floyd, pentru a sublinia ''rolul crucial al cetăţenilor în procesul căutării adevărului şi a dreptăţii de către jurnalişti''.

Reporterii Reuters au fost premiaţi în categoria ''jurnalism explicativ'' pentru o ''analiză de pionierat a datelor'' care a arătat cum o procedură juridică obscură, cea a ''imunităţii calificate', protejează forţele de ordine împotriva urmăririi penală în situaţiile când folosesc excesiv forţa.

Aceştia au împărţit premiul pentru ''jurnalism explicativ'' cu Ed Yong, de la The Atlantic, care a fost apreciat de comitetul Pulitzer pentru ''o serie de articole lucide şi definitorii despre pandemia de COVD-19''.

The Boston Globe a câştigat în categoria ''jurnalism de investigaţie'', iar The New York Times a fost recompensat în categoria ''serviciu public'' pentru articolele despre pandemia de coronavirus.

Anunţarea câştigătorilor de anul acesta, programată iniţial pentru 19 aprilie, a fost amânată cu aproape două luni pentru a permite celor 18 membri ai comitetului să se întâlnească şi să dezbată propunerile în persoană şi nu de la distanţă.

O situaţia similară a avut loc şi anul trecut, când anunţul a fost făcut cu două săptămâni mai târziu întrucât o parte dintre jurnaliştii care făceau parte din juriu au fost ocupaţi cu reflectarea pandemiei de COVID-19 şi au avut nevoie de timp suplimentar pentru evaluarea concurenţilor.

Premiile Pulitzer, cele mai prestigioase distincţii din jurnalismul american, au fost create de ziaristul american de origine maghiara Joseph Pulitzer şi se acordă începând cu anul 1917. Câştigătorul fiecărei categorii primeşte 15.000 de dolari, cu excepţia laureatului pentru Public Service, care primeşte o medalie de aur.

Pulitzer se acordă în 21 de categorii, dintre care 14 sunt dedicate jurnalismului, iar şapte recompensează realizări deosebite în domeniul artelor.AGERPRES