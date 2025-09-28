Pulsul străzii la Chișinău – Scepticism și speranță printre pro-europeni. Vine salvarea din diaspora? – VIDEO

Din ce spun însă cei cu care a vorbit corespondentul „Ziarul de Iași” aflat la Chișinău (și care voiau continuarea parcursului european), multi sunt sceptici în ce privește rezultatul. Dar speră.

Unul dintre ei, Octav Tarlapan, jurnalist, spunea ca tine legatura cu colegi si prieteni din diaspora si era putin dezamagit cand a aflat ca la Londra erau putini oameni la vot, de exemplu.

Si ei, ca si moldovenii cu care am vorbit in Iasi, asteapta ca diaspora sa salveze rezultatul. Aici politia a desfasurat in ultima luna o campanie masivă de depistare a incercarilor de fraudare a alegerilor, „forțele de securitate au fost instruite de francezi”, povestea altcineva. Reporterul ZDI a întrebat daca aducerea lui Plahotniuc în Moldova ar putea avea vreo influență asupra rezultatelor. Plahotniuc a încercat prin rețeaua sa sa influenteze alegerile si pe cele de anul trecut, si pe cele de acum, dar tentativa i-a fost dejucata. „Cui ii mai pasa de Plahotniuc, cine l-ar vrea liber?”, se intreaba Octav Tarlapan.

Fostul lider al Partidului Democrat este reținut în Penitenciarul nr. 13 din Chișinău și dacă pro-europenii Maiei Sandu îl vor judecat și condamnat pe măsura faptelor sale, nici socialiștii sau comuniștii, umiliți de Vladimir Plahotniuc cand acesta era cel mai influent om din Republica Moldova, nu au mai multe motive să îl vrea liber sau sa își doreasca ca acesta sa își recâștige influența. În timp ce aeroportul Chisinău e în stare de alertă până pe 30 septembrie, și observatorii alegerilor spun ca aceste parlamentare au fost cele mai tensionate dintotdeauna, Chisinaul, în strada, e calm si cald. Dar dă si senzatia ca e intr-o stare suspendata de activitate, in asteptare. Pe de altă parte, aceste alegeri au fost primele inaintea carora oamenii de afaceri s-au grupat si au transmis mesaje pro-europene. Miza e mai mare ca oricând, spun cei mai multi.

