MICA PUBLICITATE
Caută
Acasă Business Local DOSARELE ZDI Sănătate SPORT Opinii Ultima oră Mai multe
Acasă Ultima oră Local Sănătate Anunțuri SPORT Zdi TV Editorial Opinii
Național Educație MOZAIC EXTERN Ghidul auto Ghidul casei PULS
Frumusețe Religie IT Caricatura zilei Laboratorul de analize Psihologul de weekend Travel
Z Trends Job Alert Știință Animale Pătrățelul roșu Rețete culinare Viața de asociație Tribuna parlamentarului
Mica Publicitate Contact
EXTERN

Pulsul străzii la Chișinău – Scepticism și speranță printre pro-europeni. Vine salvarea din diaspora? – VIDEO

De Cristina PETRACHE
duminică, 28 septembrie 2025, 14:15
2 MIN
Pulsul străzii la Chișinău – Scepticism și speranță printre pro-europeni. Vine salvarea din diaspora? – VIDEO

Potrivit sondajelor existente la nivelul Institutului de Politici și Reforme europene, circa 60% dintre moldoveni ar fi pro-europeni si 20% pro-rusi, ceilalti fiind mai degraba indecisi.

 

Din ce spun însă cei cu care a vorbit corespondentul „Ziarul de Iași” aflat la Chișinău (și care voiau continuarea parcursului european), multi sunt sceptici în ce privește rezultatul. Dar speră.

Unul dintre ei, Octav Tarlapan, jurnalist, spunea ca tine legatura cu colegi si prieteni din diaspora si era putin dezamagit cand a aflat ca la Londra erau putini oameni la vot, de exemplu.

Si ei, ca si moldovenii cu care am vorbit in Iasi, asteapta ca diaspora sa salveze rezultatul. Aici politia a desfasurat in ultima luna o campanie masivă de depistare a incercarilor de fraudare a alegerilor, „forțele de securitate au fost instruite de francezi”, povestea altcineva. Reporterul ZDI a întrebat daca aducerea lui Plahotniuc în Moldova ar putea avea vreo influență asupra rezultatelor. Plahotniuc a încercat prin rețeaua sa sa influenteze alegerile si pe cele de anul trecut, si pe cele de acum, dar tentativa i-a fost dejucata. „Cui ii mai pasa de Plahotniuc, cine l-ar vrea liber?”, se intreaba Octav Tarlapan.

Fostul lider al Partidului Democrat este reținut în Penitenciarul nr. 13 din Chișinău și dacă pro-europenii Maiei Sandu îl vor judecat și condamnat pe măsura faptelor sale, nici socialiștii sau comuniștii, umiliți de Vladimir Plahotniuc cand acesta era cel mai influent om din Republica Moldova, nu au mai multe motive să îl vrea liber sau sa își doreasca ca acesta sa își recâștige influența. În timp ce aeroportul Chisinău e în stare de alertă până pe 30 septembrie, și observatorii alegerilor spun ca aceste parlamentare au fost cele mai tensionate dintotdeauna, Chisinaul, în strada, e calm si cald. Dar dă si senzatia ca e intr-o stare suspendata de activitate, in asteptare. Pe de altă parte, aceste alegeri au fost primele inaintea carora oamenii de afaceri s-au grupat si au transmis mesaje pro-europene. Miza e mai mare ca oricând, spun cei mai multi.

Etichete: alegeri moldova, chisinau

Publicitate și alte recomandări video

Îți recomandăm

Comentarii

Educație

Național

Zdi TV

Acasă Business Local DOSARELE ZDI Sănătate SPORT Opinii Ultima oră Mai multe
Acasă Ultima oră Local Sănătate Anunțuri SPORT Zdi TV Editorial Opinii Național Educație MOZAIC EXTERN Ghidul auto Ghidul casei PULS Frumusețe Religie IT Caricatura zilei Laboratorul de analize Psihologul de weekend Travel Z Trends Job Alert Știință Animale Pătrățelul roșu Rețete culinare Viața de asociație Tribuna parlamentarului
© 2006 - 2024 Ziarul de Iași. Toate drepturile rezervate.
Powered by Expert Network. Expert Network