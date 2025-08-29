Pumnul în față primit de un livrator asiatic doare și la Iași. Reacție din mediul academic: „Iată de ce angajatorii preferă asiaticii!” Avem 3.000 de extracomunitari în județ

Un atac rasist în capitală readuce în prim-plan tensiunile sociale generate de imigrația forței de muncă. Un cadru universitar din Iași avertizează că România nu-și permite să respingă soluțiile care îi susțin dezvoltarea, și explică asta în cifre.

Un livrator asiatic a fost agresat marți seara, în Sectorul 2 din București, într-un atac cu motivație rasială. Tânărul originar din Bangladesh a fost lovit cu pumnul în față de un individ care i-a reproșat că „invadează” România. Incidentul a fost surprins de un polițist aflat în zonă, care a intervenit imediat și l-a reținut pe agresor.

Potrivit Biroului de presă al Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, „la data de 26 august, în jurul orei 22:30, în timp ce se afla în Bucureşti, Sector 2, din motive rasiale şi xenofobe, în scopul de a o determina să părăsească teritoriul ţării, inculpatul a exercitat acte de violenţă fizică asupra persoanei vătămate, cetăţean originar din Bangladesh, lovind-o pe aceasta cu pumnul în zona feţei, provocându-i astfel leziuni traumatice care au necesitat pentru vindecare 1-2 zile de îngrijiri medicale”.

Judecătoria Sectorului 2 a dispus arestarea preventivă a agresorului pentru 30 de zile. Incidentul vine la scurt timp după ce deputatul AUR Dan Tanasă a publicat pe Facebook un mesaj în care îndemna românii să refuze comenzile livrate de muncitori asiatici sau africani, afirmând:

„Nu mai încurajați importul de muncitori necalificați din Asia și Africa. Treziți-vă!!!”

„De ce? Sunt budiști, reticenți la a consuma alcool și la a fura”

Reacția mediului academic nu a întârziat. Dumitru-Tudor Jijie, conferențiar la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, a publicat pe rețelele sociale o analiză dură a contextului în care a avut loc agresiunea. Acesta atrage atenția asupra deficitului major de forță de muncă din România, estimat la 400.000 de angajați necesari pentru finalizarea marilor proiecte de infrastructură.

„În topul preferințelor patronilor din construcții se află muncitorii nepalezi. De ce? Pentru că majoritatea lor sunt budiști practicanți, iar asta îi face reticenți la a consuma alcool și la a fura. Sunt date obținute din interviuri, focus-grupuri și confirmate în anchetă”, a scris sociologul.

Acesta a mai explicat că mulți muncitori extracomunitari își completează veniturile prin activități precum taximetria sau curieratul, iar asiaticii, fie ei din Nepal, Sri Lanka sau Bangladesh, încep să se impună și în aceste domenii.

„Pumnul primit în față de livratorul nepalez la București, pe motiv că ne invadează țara, e, de fapt, un pumn în față adresat puținelor soluții de dezvoltare în domeniul construcțiilor pe care le are România. Asta după șutul în cap primit de la Guvernul Ciolacu, cel ce a eliminat puținele facilități acordate domeniului, facilități care limitaseră drastic munca la negru în sectorul care a păstrat, cât de cât, România pe linia de plutire în perioada COVID-ului”, a mai transmis Jijie.

Iașul are aproape 3.000 de muncitori necomunitari

Datele oficiale furnizate de Serviciul pentru Imigrări arată că, în 2024, 2.803 cetățeni străini au primit drept de muncă în județul Iași, față de 2.152 în 2023. Cei mai numeroși angajați străini provin din Republica Moldova, Nepal, Sri Lanka, Ucraina, Bangladesh și India, în total, fiind vorba de un contingent din peste 30 de țări, inclusiv din Elveția, Ecuador, Columbia, Venezuela sau chiar din Marea Caraibelor.

