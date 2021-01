Puradeii au scăpat-o pe mama lor după ce a prejudiciat statul cu 2,6 milioane lei

Mărioara Stănescu a păcălit statul cu 2,6 milioane lei, dar scapă de puşcărie pentru că are patru puradei de crescut acasă. Asta a decis instanţa de judecată, care însă a adăugat sentinţei şi o prevedere punitivă grea: Mărioara nu are voie să candideze în alegeri la vreo funcţie publică.

Fiscul încearcă de mai bine de un deceniu să recupereze prejudiciul adus bugetului de stat de administratoarea unei societăţi comerciale. Până acum, a reuşit să obţină doar o condamnare pentru evaziune fiscală şi ceva bani „de buzunar“.

La începutul anului 2008, Mărioara Stănescu a înfiinţat o firmă, Romstal Invest, specializată în comerţul cu ridicata al deşeurilor şi resturilor. A administrat firma doar timp de un an, după care a cesionat părţile sociale. În singurul an de funcţionare a firmei, însă, Mărioara Stănescu a reuşit să producă statului un prejudiciu de aproape 2,6 milioane lei. De la primul control, inspectorii Gărzii Financiare au constatat că toate achiziţiile făcute de Romstal Invest pe parcursul anului 2008 au fost fictive. În acest mod, în contabilitatea societăţii au fost înregistrate costuri artificiale, reducându-se astfel profitul şi implicit impozitul datorat bugetului de stat, cu aproximativ 1,2 milioane lei. În plus, TVA dedus ilegal de societate s-a ridicat la aproape 1,4 milioane lei. Cazul a ajuns în faţa instanţei, solicitându-se plata datoriilor către bugetul de stat şi condamnarea Mărioarei Stănescu.

Judecătorii au apreciat că vinovăţia este evidentă, inculpata fiind conştientă de la bun început că încalcă legea şi că a urmărit aceasta. Totuşi, în favoarea ei au cântărit greu trei lucruri: se afla la prima infracţiune, şi-a recunoscut faptele şi a acoperit parţial prejudiciul, chiar dacă într-o proporţie infimă, plătind suma de 13.700 lei. Cei patru copii minori aflaţi în întreţinerea femeii au fost un argument suplimentar invocat de instanţă pentru a da dovadă de clemenţă. Sentinţa Tribuna­lului, confirmată ieri de judecătorii Curţii de Apel, a fost de condamnare a Mărioarei Stănescu la 3 ani şi 6 luni de închisoare, dar cu suspendare. În plus, i s-a interzis ca timp de trei ani să mai deţină funcţia de administrator al unei societăţi comerciale şi... să candideze.