Puternic mesaj pro-european al mediului de afaceri din Iași înaintea votului de duminică. „Numai uniți și doar în Europa putem merge mai departe”

Este și un mesaj al speranței: antreprenorii sunt pregătiți să rămână pe baricade, indiferent de direcția în care va merge țara. Speranța tuturor este însă că România nu va fi deraiată de pe drumul pro-european și euro-atlantic. Mediul de business din Iași este solidar atunci când afirmă că, indiferent de rezultatul votului de duminică, trebuie create punți pentru a suda ruptura din societate și pentru a putea merge împreună mai departe.

Redăm în continuare, integral, mesajele acestora.

La realizarea textului de față au contribuit Cristina Petrache, Ana-Maria Dobre, Florentina Sandu și Cătălin Hopulele.

Irina Schrotter: „Este momentul ca TOATĂ societatea să se mobilizeze”

Irina Schrotter, președinte FEPIC (Federația Patronatelor din Industriile Creative), organizator Romanian Creative Week

Pe 18 mai alegem între Vest și Est, între a rămâne pe direcția democrației și a libertății sau alegem să ne întoarcem în dictatură. Este momentul ca TOATĂ societatea să se mobilizeze și să salveze țara încă o dată de, sper eu, ultimele reminiscențe ale unora dintre noi care de 35 de ani țin să ne întoarcă în vremurile de tristă amintire. Trebuie să ne mobilizăm toți, nu se mai poate!

Dan Fiterman: „Suntem totalmente împotriva oricărei forme de manifestare extremistă”

Dan Fiterman, Director General Arcadia Spitale și Centre medicale

În mod clar, nu există niciun dubiu că direcția noastră este euro-atlantică și pro-Europa și vom vota la fel în această duminică. Suntem totalmente împotrivă oricărei forme de manifestare extremistă și, indiferent de ce se va întâmpla în țară, noi vom fi întotdeauna pro-Europa, pro-NATO și pro față de tot ce înseamnă comportament bun și onest. În momentul de față, suntem absolut dependenți de Europa și asta se poate vedea în fiecare oraș mare din această țara.

Dezvoltarea României, fiind mereu alături de Europa pe acest drum pașnic, se vede din toate punctele de vedere și nu poți ignora asta decât cu rea-voință. Să ne îndreptăm acum într-o direcție opusă, să ne rupem de partenerii noștri europeni, ar însemna pur și simplu o catastrofă. Dar într-acolo ne îndreptăm dacă nu ajutăm oamenii să conștientizeze că asta se poate întâmpla.

O victorie a extremismului și a așa-zisului „suveranism” înseamnă automat că ratingul nostru de țară va scădea și, mai mult, România nu se va mai putea împrumuta sau o va face cu dobânzi pe care nu le vor putea plăti nici măcar nepoții noștri. Ar fi o stagnare pe toate planurile și, cred eu, un regres pe care nu trebuie să îl cunoaștem.

Marian Berdan: „A schimba direcția României din cauza unei furii e o mare prostie”

Marian Berdan, fondator și CEO Grupul de firme Electra

Poporul român se află acum în fața unei alegeri foarte importante, poate cea mai importantă din ultimii 35 de ani. Oamenii au studiat în străinătate, lucrează foarte mult în Vestul Europei, suntem integrați, facem parte din UE. Știu că nemultumirile sunt mari față de performanțele politicienilor – și aici ma refer la partidele main-stream – dar nu putem da cu piciorul la ceea ce a realizat România în ultimii 35 de ani. În acest moment, a schimba direcția României din cauza unei furii, a unor nemulțumiri, dar mai ales a manipulării de către direcțiile de comunicare de la Moscova, e o mare prostie.

Eu sper că poporul român își știe interesele și va alege responsabil, oricât de mult am fi supărați pe aceste partide. Mai mult, iată, campania electorală ne-a dat un om care e independent, e olimpic, premiat. Este inadmisibil să avem de ales între un tip manipulat și iresponsabil și un fost olimpic și să mai stăm pe gânduri.

Paul Butnariu: „Peste 100 de miliarde de euro au intrat în România din fonduri europene”

Paul Butnariu, președinte Camera de Comerț și Industrie Iași

Este clar că din punct de vedere al României, cea mai bună perioadă este cea parcursă de noi de când am intrat în Uniunea Europeană. Să nu uităm că peste 100 de miliarde de euro au intrat în România din fonduri europene în perioada 2007 – 2025. Să nu uităm că investițiile străine directe în România au ajuns până anul trecut tot la o sumă de peste 100 miliarde de euro.

Și, nu în ultimul rând, să nu uităm de banii trimiși acasă de românii din diaspora, care lucrează în Uniunea Europeană. Am avut o creștere consistentă și noi, oamenii de afaceri, dorim ca viitoarea guvernare să ia măsuri pentru reducerea cheltuielilor bugetare.

Dan Zaharia: „Alegând calea europeană la vot, susținem direcția în care deja construim zi de zi”

Dan Zaharia, fondator Extind & Asociația PIN pentru Promovarea Tehnologiei și Industriilor Creative

Iașul și-a consolidat în ultimul deceniu poziția ca pol regional de inovație, industrii creative, IT și logistică. Acest parcurs solid este posibil datorită ancorării României în proiectul european – un cadru care susține investițiile, dezvoltarea sustenabilă și colaborarea transfrontalieră.

Într-un moment în care Europa are nevoie de voci puternice și coerente, implicarea noastră civică e esențială. Alegând calea europeană la vot, susținem direcția în care deja construim zi de zi.

Ana Maria Icătoiu: „Avem nevoie de oameni care construiesc, nu de promisiuni fără acoperire”

Ana Maria Icătoiu, manager Avisso, prim-vicepreședinta patronatului OFA (Organizația Femeilor Antreprenor), vicepreședintă FICSIMM (Federația pentru Inovare și Competitivitate Sustenabilă în IMM-uri)

Am început o campanie cu mesaje pro-europene, dedicată mai degrabă angajaților din IMM-uri decât antreprenorilor, pentru că antreprenorii deja au început să simtă la buzunare ce înseamnă o îndepărtare a României de Uniunea Europeană sau ce înseamnă slăbirea încrederii investitorilor străini în România.

Am și un exemplu concret al uni antreprenos care vrea să facă niște achiziții de echipamente cu fonduri europene. În ultimele 3-4 zile prețul unui singur echipament a crescut cu 25.000 de euro. Este clar că și noi, antreprenorii, ne dorim să se reconfigureze anumite lucruri, dar asta înseamnă să reparăm ceva. Trebue să continuăm creșterea României, nu există alternativa de a da înapoi.

Mesajul de astăzi al FICSIMM este acesta:

Alegem responsabil. Construim cu înțelepciune. Susținem echilibrul.

O țară nu poate funcționa bine dacă nu are resurse pentru a plăti medici, profesori, pompieri sau pentru a sprijini pensionarii și copiii.

Vrem schimbare, dar nu orice fel de schimbare.

Avem nevoie de o direcție sigură, nu de decizii bruște care să pună în pericol locurile de muncă.

Măsurile economice trebuie să fie responsabile, nu doar populare.

România are nevoie de reforme făcute cu cap, nu din ambiție sau grabă.

Nu e timp de improvizații: avem nevoie de oameni care construiesc, nu de promisiuni fără acoperire.

Aurel Mânzățeanu: „Numai uniți și numai împreună cu Uniunea europeană, putem să ne dezvoltăm ca societate”

Aurel Mânzățeanu, fondator și administrator Coriolan Aur Smarald, alături de fiul său,

Dragoș (stânga), manager general al companiei (Sursă foto: smark.ro)

Nu are nimic de-a face metalul cu partidul cu nume omonim. Noi suntem pro-europeni. Unul ca mine, care are 71 de ani, știe ce înseamnă Rusia. În 1989, când am avut șansa să trecem la statutul de țară democratică, am fost bucuroși. Iar apoi, după integrarea în Uniunea Europeană mai ales, ne-am dezvoltat.

Numai uniți, și numai împreună cu Uniunea europeană, putem să ne dezvoltăm ca societate. Așa că fiecare să se gândească la viitorul copiilor săi atunci când merge la vot.

Tiberiu Stoian: „Ca oameni de afaceri, trebuie să ne implicăm activ în apărarea valorilor democratice”

Tiberiu Stoian, fondatorul companiei Exonia, producător de ambalaje biodegradabile

Consider că în acest moment, din perspectiva politicii viitoare, România pendulează între oportunitate și regres. Alegerea pe care o avem de făcut nu este doar despre partide și candidați, ci despre direcția fundamentală în care ne dorim să ne îndreptăm ca națiune. Din perspectiva antreprenorială, dar și profund civică și pro-europeană, consider că menținerea fermă a României pe drumul integrării europene și al parteneriatelor strategice cu Uniunea Europeană și Statele Unite este esențială pentru viitorul nostru.

Ca antreprenori, știm că stabilitatea, predictibilitatea și încrederea în statul de drept sunt condiții esențiale pentru investiții, inovare și dezvoltare sustenabilă. Eventualitatea unui parcurs politic în direcția opusă acestor valori – fie prin euroscepticism, fie prin apropierea de regimuri iliberale – este un risc real, cu consecințe directe asupra economiei.

Ca oameni de afaceri, ca cetățeni, ca europeni, trebuie să ne implicăm activ în apărarea valorilor democratice, în susținerea parcursului european și în sprijinirea liderilor care înțeleg că prosperitatea nu se clădește pe izolare și populism, ci pe cooperare, transparență și inovație.

Marian Olteanu: „Alegerile prezidențiale nu sunt despre simboluri naționale fluturate zgomotos”

Marian Olteanu, fondatorul Gramma Wines din Iași

Susțin ferm direcția pro-europeană a României și cred că viitorul mediului de afaceri din Iași – și al economiei în ansamblu – depinde de o alegere lucidă, ancorată în valorile europene: stabilitate, predictibilitate, transparență și respect pentru inițiativa privată. În agricultură, în turism, în producție, în tot ce înseamnă antreprenoriat real, fondurile europene, parteneriatele comerciale și standardele UE au fost singurele constante care ne-au împins înainte. În lipsa acestora, n-am fi reușit să punem vinurile Gramma pe mesele clienților din întreaga țară și, mai nou, din afara ei.

Din perspectiva unui antreprenor care a crescut o afacere sănătoasă de la zero, pot spune fără echivoc că un președinte „suveranist”, rupt de realitățile pieței și de principiile colaborării internaționale, nu doar că ar descuraja investițiile, dar ar periclita încrederea partenerilor externi, a băncilor, a tinerilor care încă mai cred că pot construi ceva în România.

Alegerile prezidențiale nu sunt despre simboluri naționale fluturate zgomotos – ci despre fapte, echilibru și viziune. Avem în față o șansă reală de a ieși dintr-o logică partinică și de a susține un candidat independent, cu șanse reale, care propune o reconectare la valorile europene autentice. Acum, nu mai e vorba doar de un vot – ci de o alegere strategică pentru viitorul nostru economic.

Lucian Grecu: „Ideile astea cu gestionarea singuri a resurselor, doar cu apă, calul și plugul, sunt absurde”

Lucian Grecu, proprietarul Hotelului Unirea Iași

Punctul de vedere al tuturor oamenilor din țara trebuie să fie același, adică punem în prim plan ceea ce a obținut România de când este în Uniunea Europeană. Și zic că, dincolo de proasta gestionare a fondurilor europene, că s-a întâmplat și așa ceva, s-au făcut totuși foarte multe lucruri bune, inclusiv ceea ce se face acum în privința infrastructurii. Aeroportul din Iași este un exemplu, pentru că numai aici, din câte știu, s-au luat cam 100 de milioane de euro. Adică, ar fi păcat să spunem că nu ne place, nu ne interesează, nu mai vrem și așa mai departe. Vrem și avem nevoie și de fonduri europene, chiar de asistență, poate, din partea Uniunii Europene în ceea ce privește anumite fonduri (…)

Ideile astea cu ieșirea din Uniunea Europeană sau din NATO și gestionarea singuri a resurselor, doar cu apă, calul și plugul, sunt absurde. Asta ne-ar întoarce într-o epocă medievală. Merg la vot și chiar nu am ratat niciun scrutin, niciodată, indiferent că am fost sau nu în țară. Consider că dacă nu votezi din supărare, probabil supărarea va fi și mai mare după aceea.

Niciodată nu vom fi mulțumiți de candidatul ideal, fiindcă nu există așa ceva, vedem asta în toate țările. Ar fi ideal ca lumea să iasă la vot și să aleagă candidatul care le place puțin mai mult decât celălalt. Vom vedea apoi, în timp, dacă am ales bine sau nu, dacă am nimerit lupul în piele de oaie sau oaia cu figură de lup. Trebuie să respectăm părerea fiecăruia și votul fiecăruia, căci asta înseamnă democrația.

Bogdan Băianu: „Direcția pro-europeană este importantă pentru noi”

Bogdan Băianu, fondator brand Panere, producător si exportator de fructe

Categoric, vom merge la vot! Toate fructele pe care le producem ajung fie în supermarketuri, fie la export în Uniunea Europeană. Direcția pro-europeană este importantă pentru noi, dar nu este singurul motiv pentru care susținem un anumit candidat la alegerile din acest weekend.

Decisiv este și modul în care vor fi sprijinite afacerile care operează profesionist și corect, inclusiv printr-un flux comercial eficient ce duce produsele noastre spre supermarketuri. Am observat declarațiile unor politicieni care se opun supermarketurilor, însă realitatea este că toate fructele pe care le vindem în România sunt distribuite prin aceste lanțuri. Avem o relație comercială solidă cu supermarketurile și nu ne putem imagina o alternativă viabilă fără ele.

Laurențiu Hanu: „Cu siguranță că sunt pentru perspectiva pro-europeană”

Laurențiu Hanu, acționar HD Trans Textil Iași, companie transporturi rutiere de mărfuri din Iași

Cu siguranță că sunt pentru perspectiva pro-europeană. Dacă 90% din business-ul meu este în Europa, e clar cu cine votez. Deci merg la vot.

Vlad Pătrășcanu: „Trebuie să arătăm care este direcția și ea este clar pro-europeană”

Vlad Pătrășcanu, notar public, coordonează societatea „Pătrășacanu și Asociații”

În activitatea pe care o desfășor, am interacțiuni foarte dese cu oamenii de afaceri și am realitatea directă la ce se întâmplă, inclusiv în mediul bancar. De la primul vot încoace, la nivel de micro-economie se văd „la firul ierbii” efectele față de creșterea cursului valutar, inclusiv la nivel de bursă. Având un feedback direct de la oamenii din acest domeniu, cu care interacționez zi de zi, vă pot că sunt speriați.

Ar trebui, ca societate civilă, să ne implicăm activ și să aratăm care este direcția: și ea este clar pro-europeană. Votul de duminică cu siguranță este unul foarte important. Într-adevăr, România nu este republică prezidențială, rolul președintelui nu este foarte important, dar importantă este partea de guvernare: cine va fi premier, care va fi echipa. Ca mesaj scurt, clar, limpede, votăm pro-Europa și să sperăm că totul va fi bine!

Publicitate și alte recomandări video