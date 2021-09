Puteți merge cu certificatul altei persoane la restaurant! Nu veți putea fi legitimat

În aceste condiții, un operator de restaurant se poate afla în situaţia de a permite accesul a 20 de persoane care în realitate folosesc acelaşi certificat verde, a precizat oficialul HORA.

“Statul ar face foarte bine să-şi facă un pic de ordine. Noi nu avem cum să verificăm certificatul ‘verde’, pe lângă faptul că nu avem oamenii disponibili, nu avem competenţele necesare. Ce pot eu să fac? Nu mai punem la socoteală că acel certificat verde poate fi arătat de oricine. Practic, dacă mie îmi intră 20 de clienţi la mine pe terasă cu acelaşi telefon cu acelaşi certificat verde, eu nu am ce să fac, îi las, pentru că nu am dreptul să-i legitimez. Deci este foarte ambiguă toată această chestie”, a afirmat Ion Biriş, în timpul Conferinţei Naţionale a Industriei Ospitalităţii.

Liderul HORA a subliniat că operatorii de restaurante nu se pot erija în gardieni publici, iar autorităţile iau foarte multe măsuri pompieristice pe acest subiect.

“Noi nu ne vom erija în gardieni, până la urmă meseria noastră este să le dăm să mănânce unor oameni. Din păcate pe acest subiect se iau foarte multe măsuri pompieristic, de dragul de a se lua şi de a arăta că ei fac ceva, dar care după aceea nouă, celor care trebuie să le transpunem în practică, ne fac viaţa un calvar. De ce 50% la interior, dacă tot intri cu certificatul verde? De ce nu 70%? De ce nu 83%? Sunt măsuri luate total arbitrar şi fără nicio logică”, a apreciat Ion Biriş.

Un alt lider al HORA, Dragoş Petrescu, a declarat că normele puse în aplicare de autorităţi trebuie să arate foarte clar că nu operatorii din HoReCa poartă responsabilitatea dacă clienţii prezintă certificate “verzi” care nu sunt ale lor.

“Noi nu trebuie să inventăm roata. Această funcţionalitate de a intra cu certificat ‘verde’ funcţionează foarte bine, fluent, în toată lumea, sau în anumite zone, cum ar fi statul New York, unde vii frumos cu telefonul, se scanează şi ai intrat, sau doar îl prezinţi şi ai intrat, iar responsabilitatea mea ca operator s-a închis. Eu nu verific că tu ai buletinul bunicii, asta e treaba ta. Apoi vine organul de control, care are această sarcină, intră în restaurant. Dacă clientul prezintă certificatul verde la fel cum mi le-a prezentat şi mie, atunci responsabilitatea e a lui, orice problemă e responsabilitatea lui, de care trebuie să răspundă în faţa legii. Obligaţia mea, aşa cum este astăzi în funcţie în diverse state europene, este să-mi arate că el are un certificat ‘verde’. Asta e obligaţia mea şi punct. Iar eu respect legea, dacă asta îmi cere legea, asta fac. Trebuie să fie clar că nu e la noi responsabilitatea dacă clientul mi-a dat un certificat fals sau nu”, a afirmat Dragoş Petrescu.

