Puteti schimba voucherele de vacanta primite de la stat in bani in baza unui vid legislativ

Un vid legislativ sau o lege creata "cu fisuri" permite romanilor care au vouchere de vacanta pe hartie sa le schimbe in bani. Desi OUG 8/2009 (privind acordarea voucherelor de vacanta- n.red.) spune ca atunci cand turistul foloseste vouchere de vacanta nu are dreptul sa primeasca bani rest, secretarul de stat Razvan Pirjol a declarat ca restituirea banilor in cazul unei anulari de vacanta este perfect legala.

"Vouchere de vacanta, cele vechi, tiparite, se pot folosi la unitati autorizate de cazare, agentii de turism sau alte societati autorizate de minister. Ele se pot preschimba numai pentru servicii pe teritoriul Romaniei", ne-a spus presedintele Asociatiei Nationale a Agentiilor de Turism (ANAT), Dumitru Luca.

Ele se cumpara de angajator de la emitenti, acesta le da angajatilor, ei isi rezerva si platesc cu ele. Acestea aveau o valoare fixa, iar valoarea cuponului era de 50 de lei.

"Deci este clar reglementat ca nu se poate da restul in cash daca ai platit cu vouchere de vacanta. Adica daca au un pachet de 1.370 de lei, fie patesti cu vouchere de vacanta de 1.400 de lei si nu mai primesti rest, fie platesti cu vouchere de vacanta de 1.350 de lei si mai dai 20 de lei cash. Principiul de drept este simplu: daca nu poti da restul cash, clar nu se poate face nici rambursare totala cash", mai spus seful ANAT.

ziare.com