Putin-Trump, 1-0? Ce spun analiștii despre întâlnirea din Alaska? Nimic concret, declarații vagi, 3 ore in loc de 5. Amândoi arătau obosiți

Cunoscutul analist român Armand Goșu, un specialist pe stațiul ex-sovietic, remarcă din start că discuția a durat mai puțin decât era programat.

La prima vedere pare un eșec al diplomației americane și o victorie a școlii KGB care a pus mâna pe putere în Rusia. Ar mai fi multe de spus. Poate cu altă ocazie. Pentru o evaluare seriosă va trebui să așteptăm câteva zile, când o să apară mai multe informații în spațiul public”, remarcă Armand Goșu.

Putin a citit după hârtii o declarație de presă. Trump a improvizat, dar a fost foarte scurt (nici 4 minute). Putin a vorbit de două ori mai lung, 8 minute.

Total neobișnuit pentru Trump – nu a răspuns la nici o întrebare, ziariștii prezenți (peste 200) erau stupefiați și-și fluturau mâinile nervoși pe deasupra capetelor. E clar că Putin a pus condiția fără întrebări de la presă și fără comentarii în fața ziariștilor.

Putin nu s-a abținut și a ținut o lecție de istorie, în vreme ce Trump – foarte obosit – a afișat o față plictisită. Nimic despre suspendarea unor sancțiuni americane.

Vinovat de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei este… Biden, ați ghicit. După care Putin l-a mai lăudat odată pe Trump.

„Nimic concret… Doar declarații de presă, fără întrebări. Vladimir Putin a repetat că trebuie rezolvate cauzele originare ale războiului, deci rămâne cum am stabilit. Nimic nou… Trump va suna la NATO și pe Zelenski. Ambii arată rău, obosiți, șifonați după aproape trei ore. În loc de 5-6 ore de negocieri – cum anunțase Peskov – totul a durat aproape 3 ore. A dispărut din program discuția în format 5 la 5, a dispărut prânzul de lucru, deci miniștrii de finanțe, comerțului, Dmitriev… au venit degeaba. N-au participat la discuții. Deci, Putin n-a făcut nici o concesie. Nimic concret despre o viitoare întâlnire. Doar o glumă a lui Putin, viitoarea întâlnire să fie la Moscova. Agresiunea Rusiei este prezentată de Putin drept „conflictul ucrainean”. Insistat asupra faptului că Ucraina este nu doar o țară soră, ci o mare problemă de securitate pentru Rusia. Cere o nouă paradigmă de securitate în Europa.

Un alt analist român de politică externă, Marco Badea, crede că totuși Putin este cel care a punctat, deși pentru restul, Ucraina etc., nu s-a obținut nimic concret.

„Putin 1 – Trump 0

Trump nu a obținut nimic de la întâlnirea din Alaska, în ciuda declarațiilor sale goale. Putin a obținut, în schimb, o revalidare internațională, o legitimare din partea lui Trump. A așteptat acest moment peste trei ani de zile și a reusit ce și-a propus, adică să-l facă pe Trump să-l reaccepte, cu fanfară, la masă unde marile puteri iau deciziile. De la un paria internațional, Putin a devenit un partener de discuție al SUA.

Pe scurt, summitul din Alaska s-a terminat mai repede decât era de așteptat. Runda de discuții în format restrâns a durat aproape trei ore, dar a fost singura componentă a summitului, căci prânzul și discuțiile în format extins nu au mai avut loc.

În plus, mult așteptata onferință de presă a fost și ea una scurtă și s-a limitat de fapt la două declarații vagi ale lui Trump și Putin, fără întrebări și răspunsuri.

Totul s-a încheiat cu promisiunea lui Trump de a discuta cu liderii NATO și cu Volodimir Zelenski și cu o referire vagă la o nouă întâlnire.

Evident, Kremlinul și propaganda rusă au început deja să prezinte întâlnirea ca dovadă că anii de încercări occidentale de a izola Rusia s-au terminat și că Moscova își recâștigă locul cuvenit la masa diplomației internaționale.

Trump, pe de altă parte, spera în schimb măcar să fixeze public cadrul unui eventual armistițiu în războiul început de Putin în Ucraina și că asta va aduce pacea în regiune și îi va consolida credibilitatea ca pacificator global demn de Premiul Nobel pentru Pace.

Las aici cele mai importante declarații oferite public de Trump și Putin:

Trump a spus că el și Putin au convenit asupra multor puncte în cadrul întâlnirii, dar că există „probabil cel mai semnificativ” punct care trebuie încă rezolvat, fără a oferi alte detalii despre ce ar fi vorba.

Niciunul dintre cei doi nu a menționat termenul de armistițiu. Mulți sperau ca Trump să îl convingă pe Putin să-l accepte în timpul discuțiilor.

Putin a vorbit însă despre niște acorduri, dar nu a explicat despre ce ar fi vorba: „Suntem sincer interesați să încheiem conflictul din Ucraina, dar toate cauzele de fond ale acestui conflict trebuie eliminate și toate îngrijorările Rusiei trebuie adresate”.

Putin a spus că Rusia a „considerat întotdeauna națiunea ucraineană… o națiune frățească”, adăugând că cele două țări „au aceleași rădăcini, iar tot ce se întâmplă este o tragedie pentru noi și o rană teribilă”. Evident, o manipulare și o minciună grosoală, menită din nou să justifice agresiunea.

Putin nu s-a putut abține și a atacat liderii europeni, spunând că speră ca aceștia să nu „torpileze progresele abia înfiripate” în Alaska.

Putin chiar i-a propus lui Trump o locație pentru următoarea lor întâlnire, spunând „data viitoare la Moscova”, după ce președintele american a afirmat „ne revedem foarte curând”.

Post summit, Trump a dat un interviu pentru Fox News, în care a spus că el și Vladimir Putin au ajuns la un consens pe „multe puncte”, dar că există „una sau două chestiuni semnificative” încă nerezolvate. El nu a oferit detalii, dar a insistat că întâlnirea a mers „extraordinar de bine” și că un obiectiv central rămâne oprirea războiului din Ucraina.

În discuțiile cu moderaotrul Fox Sean Hannity, Trump a transmis un mesaj direct către Volodimir Zelenski: „Trebuie să faci o înțelegere”. În viziunea expusă public de Trump, Ucraina nu are aceeași putere ca Rusia, iar soluția ar fi o înțelegere negociată.

Totuși, Trump a refuzat să dezvăluie detalii ale negocierilor, afirmând doar că „s-au făcut multe progrese” și că acum depinde de Zelenski și de europeni să ducă lucrurile mai departe. cu alte cuvinte, să accepte ce au negociat.

Cea mai delicată parte a interviului a venit atunci când Trump a admis că discuțiile cu Putin au inclus posibile schimburi teritoriale și garanții de securitate pentru Ucraina, puncte asupra cărora cei doi lideri „au căzut de acord în mare parte”.

Deși a sugerat că sunt „aproape de final”, Trump a recunoscut că un acord real nu poate exista fără acceptul Kievului, ceea ce ridică mari semne de întrebare privind presiunile viitoare asupra Ucrainei.”, a postat pe pagina sa de Facebook Marco Badea.