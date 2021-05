Rabla pentru electrocasnice: trei etape, primele vouchere după 21 mai

Calendarul celor trei etape:

Etapa 1: 21 mai – 04 iunie, pentru mașini de spălat rufe, mașini de spălat vase și aparatele frigorifice

Etapa 2: între 04 și 18 iunie, pentru televizoare, laptopuri și tablete

Etapa 3: 18 iunie – 02 iulie, pentru aparate de aer condiționat, uscătoare de rufe și aspiratoare

Prima săptămână va fi dedicată înscrierii, astfel că abia după 21 mai vor fi eliberate primele vouchere.

"Sumele care se asigură sub forma unor vouchere vor fi următoarele: 400 de lei pentru maşini de spălat rufe, 400 de lei pentru maşini de spălat vase, având cel puţin noua clasa energetică D, la maşinile de spălat rufe cel puţin clasa energetică C, 400 de lei pentru aparatele de aer condiţionat care trebuie să fie în cel puţin A++, 400 de lei pentru combine frigorifice, lăzi frigorifice, congelatoare clasele energetică cel puţin E, 400 de lei pentru televizoare, având cel puţin clasa energetică E, 400 de lei pentru uscătoarele de rufe A++, 200 de lei pentru aspiratoare, consumul să fie mai mic de 43 kilowatti oră pe an şi 500 de lei pentru laptopuri, 300 de lei pentru tablete”, a explicat ministrul Tanczos Barna.

Fiecare persoană interesată trebuie să completeze o declarație pe propria răspundere prin care să se angajeze că vor preda aparatul vechi. Declarația trebuie încărcată apoi pe site-ul Administrației Fondului pentru Mediu. Din momentul obținerii voucherului, sunt 15 zile la dispoziție pentru a cumpăra aparatul dorit.

