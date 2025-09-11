UPDATE Radiografia proiectelor autostrăzilor din Moldova, azi, la Iași. Conferință cu multe nume sonore pe lista participanților: Bolojan, pe lista invitaților/VIDEO

Mai mulți reprezentanți au autorităților locale și naționale se reunesc astăzi la Iași într-un moment de cotitură pentru autostrăzile în construcție din regiune: la capătul parcursului birocratic al proiectului Autostrăzii Unirii, aflată în etapa începerii efective a construirii ei, respectiv aproape de finalizarea Autostrăzii Moldovei.

UPDATE

Petru Movilă, invitat la conferință în calitate de autor al Legii A8, adoptată în 2018, a avut o pledoarie critică în favoarea autostrăzilor. El a remarcat că A8, deși e pe un coridor important european (Budapesta-Odesa), este în concurență cu alte proiecte, amintind ca exemplu de drumul expres București-Craiova.

„Vrem același tratament. Moldova nu există”, a spus fostul deputat.

El a arătat și spre liderii administrației locale: „Nu se duce nimeni la București să se bată pentru proiectele Iașului”.

El a încheiat retoric, făcând aluzie la perspectiva finanțării sectorului ieșean al A8 prin programul militar european SAFE: „Ce făceam dacă nu era războiul din Ucraina, îngropam autostrada?”

UPDATE

Sunt prezenți reprezentanți ai partidelor, Bogdan Cojocaru (PSD), Ciprian Paraschiv (AUR), parlamentari precum Marius Bodea și Maricel Popa, consilieri locali și județeni, viceprimarul Roxana Necula și vicepreședintele CJ Marius Dangă, reprezentați ai mediului de afaceri. În schimb, de la București au venit doar reprezentanți ai invitaților (ai miniștrilor, respectiv ai directorilor companiilor de drumuri și autostrăzi).

Pe rând, în deschiderea conferinței, au rostit discursuri, printre alții, consulul Republicii Moldova la Iași, Marius Dangă – care a remarcat lipsa reprezentanților celorlalte asociații pro-autostrada, adăugând însă că până la urmă această concurență este benefică într-un fel proiectului A8 – viceprimărița Roxana Necula, care la rândul ei a amintit importanța legării Iașului de România și de Europa prin autostradă.

ȘTIRE INIȚIALĂ

Conferința organizată de Asociația „Hai că se poate!” are loc într-un moment în care finanțarea celor două proiecte suferă modificări substanțiale: în vreme ce pentru autostrada A8 se caută acum resurse inclusiv pe programe militare, A7 beneficiază până la Pașcani de toate resursele PNRR rămase încă necheltuite din partea nerambursabilă a Planului Național de Redresare și Reziliență, iar de la Pașcani spre Suceava și Siret, concurează cu A8 pentru fondurile militare.

La conferință au fost invitați inclusiv prim-ministrul Ilie Bolojan și ministrul Transporturilor Ciprian Șerban, dar și ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, directorii celor două companii naționale de drumuri și autostrăzi Cristian Pistol (CNAIR) și Gabriel Budescu (CNIR) și directorul general al Agenției de Dezvoltare Regonală Nord-Est, Vasile Asandei.

Cei de la Asociația „Hai că se poate!”, Irinel Bucur și Cătălin Urtoi, au structurat prezentările și discuțiile pe trei mari teme: progresul lucrărilor, principalele provocări și riscurile cauzate de întârzieri, apoi asigurarea finalizării celor două proiecte la termen, priorități naționale și strategii de infrastructură și fondurile europene și guvernamentale disponibile și, în fine, impactul infrastructurii în domeniile economico-sociale și implicarea societății civile în monitorizarea și susținerea acestor proiecte.

Conferința a început la Palas începând cu ora 11, și este transmisă în direct de TVR și Radio Iași, precum și pe paginile asociației organizatoare.

