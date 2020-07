Radiografie CTP Iași: personal înfometat, lipsă piese de schimb, rețele fir-contact îmbătrânite. SOLUȚII

Situatia existenta si propuneri pentru transportul public iesean

Situatia existenta:

Parc de mijloace de transport insuficient si exploatat in conditii contrare specifiicatiilor tehnice. Lipsa benzilor dedicate transportului public;

Parcul de tramvaie si autobuze nu este uniform, avand mai multe tipuri de vehicule, lucru ce duce la o diversitate prea mare a pieselor de schimb, implicit la costuri prea mari pentru achizitionarea acestora.

Lipsa pieselor de schimb;

Personal de exploatare si intretinere insuficient si prost platit;

Conditii anormale anului 2020 pentru publicul calator si pentru personalul de exploatare;

Lipsa pauzei de masa;

Lipsa securitatii personalului de exploatare;

Lipsa uneltelor si a conditiilor moderne de lucru in cadrul halelor de reparatii;

Conditii improprii de garare a tramvaielor si autobuzelor;

Reteaua fir – contact este imbatranita si montata necorespunzator pe tronsoanele modernizate, in linie dreapta, lucru ce faciliteaza aparitia canalelor in paletele pantografelor si ruperea acestora sau a retelei;

Stalpii de sustinere a retelei fir – contact sunt intr-o avansata stare de degradare, existand pericolul permanent de accident;

Peroanele statiilor de tramvai Ateneu, Dr. Savini, Flora, Tatarasi Sud, Piata Unirii, de pe tronsonul Podu Ros - Tehnopolis nu sunt adaptate fluxului de călători și de mijloace de transport;

Bordurile statiilor de tramvai Targu Cucu si Filarmonica sunt prea departate de gabaritul vagonului, rezultand o urcare si coborare din tramvai incomoda;

Prioritatea tramvaielor in intersectiile Podu Ros, Fundatie si la intrarea / iesirea din statia Hotel Moldova;

Ocolirea peroanelor pe ambele parti pe tronsonul Podu Ros – CUG, Gară – Moara de Foc si virajul autoturismelor spre stanga de pe linia de tramvai reprezinta un obstacol in exploatarea si viteza de circulatie a mijloacelor de transport;

Lipsa legaturilor cu tramvaiul intre cartierele Nicolina – CUG cu Tatarasi, Gara si Dacia prin realizarea racordurilor liniei de tramvai in zona Podu Ros si modernizarea tronsonului de linie Podu Ros – Podu de Piatra;

Marcaje rutiere prost executate in zona Podu Ros, langa linia de tramvai;

In statiile de autobuz Hotel Europa, sens de mers spre Tg. Cucu, si Camine CUG, sens de mers spre Frigorifer, soferii de autobuz incalca linia continua si marcajul hasurat pentru ca nu se pot incadra pe a doua banda;

Propuneri:

Prioritatea tramvaielor in zonele mai sus mentionate se poate implementa dupa modelul intersectiei din Zimbru;

Interzicerea accesului auto intre Palatul Culturii si Hotel Moldova;

Repozitionarea bordurilor in statiile Tg. Cucu si Filarmonica;

Deblocarea primei benzi de circulatie pe marile bulevarde iar virajul spre stanga sa se execute de pe banda a doua sau interzicerea acestuia in unele cazuri;

Delimitarea platformei liniei de tramvai cu semisfere prefabricate, pe marile bulevarde, realizandu-se banda speciala dedicata transportului public;

Realizarea de legaturi cu tramvaiul intre cartierele orasului prin racorduri noi in Podu Ros spre Zona Industriala – Tatarasi si spre Podu de Piatra – Gara sau Dacia, dinspre CUG;

Modernizarea tramvaielor;

Achizitionarea a cel puțin un vagon utilitar multifunctional (polizor, curatare linie, inspectie retea fir – contact, etc…), a doua masini noi de interventie retea fir – contact;

Modificarea a doua vagoane, scoase din serviciul de transport calatori, in vagoane utilitare pentru deszapezire si ca utilaje tip cisterna pentru spalarea liniei. Cate unul la fiecare depou;

Achizitionarea la timp a pieselor de schimb;

Construirea unui acoperis, pe structura metalica, pentru protejarea zonei de garare a mijloacelor de transport;

Betonarea sau asfaltarea celor doua depouri.