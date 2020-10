Rădoi nu demisionează încă de la naţională! Poate în noiembrie

"Nu (n.r. - dacă s-a gândit să demisoneze). Deocamdată nu m-am gândit la această idee, aşteptăm şi celelalte două partide şi după aceea, în noiembrie, putem să ne punem la masă, să discutăm, să vedem care sunt gândurile conducerii, după aceea vedem care sunt gândurile mele, dacă există vreun progres, dacă putem continua sau nu, pentru că nu vreau să stau în faţa dumneavoastră, pe acest scaun doar prin prisma de a mă numi selecţionerul României. Dacă voi considera că nu există progres şi că nu voi putea îmbunătăţi ceva, atunci ar fi bine să ne vedem de treaba noastră şi să vină altcineva care să vă satisfacă plăcerile. În momentul în care am semnat, foarte multă lume a spus de ce nu am semnat un contract pe patru ani, acum, după trei meciuri, mi se cere demisia. E clar că în momentul de faţă nu eu sunt ăla care să fiu incoerent. Apar foarte multe lucruri de la foşti colegi cu care ne-am întâlnit în fotbal sau am lucrat împreună... Dar nu au fost doar în preajma mea. Mereu când apare un rezultat negativ, indiferent de consecinţe, mai ales după o necalificare cu Islanda, mereu vor apărea. Asta nu înseamnă că ar trebui să ne afecteze. Şi criticile pot fi foarte bune, că ne putem face o autoanaliză mult mai clară", a declarat Rădoi, la conferinţa de presă după meciul cu Austria.

Reprezentativa României a fost învinsă, miercuri seară, pe Stadionul Ilie Oană din Ploieşti, cu scorul de 1-0 (0-0), de selecţionata Austriei, într-un meci din etapa a IV-a a Grupei I din Divizia B a Ligii Naţiunilor.

Golul a fost marcat de Schopf, în minutul 76. România va disputa la 15 şi 18 noiembrie ultimele meciuri în Liga Naţiunilor, cu Norvegia, acasă, respectiv cu Irlanda de Nord în deplasare. România a pierdut într-o săptămână trei meciuri la rând, 1-2, cu Islanda, în barajul pentru turneul final al CE, 0-4, cu Norvegia şi 0-1, cu Austria, în Liga Naţiunilor.