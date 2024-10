Radu Părpăuță – un virtuoz al prozei fragmentare

Am o mulțime de restanțe, nici nu le mai pot ține șirul: mă refer la cărțile despre care îmi propusesem, după lectură, să le comentez, operație pe care din varii motive (nu toate serioase) am tot amânat-o și nu o dată am abandonat-o, regretând după aceea că am ratat ocazia să scriu despre un autor valoros. Așa era să fie și cu volumul regretatului Radu Părpăuță, Dincolo de perete (editura GRI, 2023), pe care voiam mai de mult să-l semnalez aici, dar m-am luat cu altele, mai puțin importante. Pentru mine, cartea este o revelație: alcătuită din fragmente, din notații disparate care, din în când, se grupează în jurul unei teme, ea confirmă un scriitor de mare talent, cu un simț de observație extrem de fin și preocupat, totodată, de derivele lumii contemporane. Este meritul unui editor independent și curajos, Viorel Ilișoi, de a propune această carte, și este mai ales meritul Anei-Maria Lavric-Paraschi căreia îi datorăm selecția textelor, aranjamentul și corectura lor, altfel spus – ea este cea care a conceput volumul în forma pe care o cunoaștem acum.

O formă care corespunde intențiilor autorului, căci iată ce declară el într-un rând: „Mi-am propus la un moment dat, și la sugestia altora, să-mi ordonez materialul pe căprării, comentarii la literatură, priveliști, politicale etc. Pe urmă mi-am dat însă seama că greșesc. Îmi furam singur căciula, căci dacă există un farmec al acestor pagini, el se înfiripă din dezordini. Așa e viața: dezordonată. Îmi displac până la vomă ordnung-ul și ordonatorii. O fi ordine în alte domenii, dar nu în literatură. În orice caz, nu în literatura pe care o scriu eu”. Și în altă parte: „La urma urmei, sunt niște amintiri disparate, străbătând bezna minții, așa cum sulițele reflectoarelor se încrucișează asupra unui avion pe cerul nopții”. Structura fragmentară îi permite scriitorului să treacă de la o epocă la alta, să se întoarcă în anii copilăriei și apoi să-și manifeste revolta față de corectitudinea politică, să evoce Iașul după care să relateze o călătorie la Carcassonne, să schițeze portrete ale boemei literare ieșene și să ne spună cum a trăit zilele „revoluționare” din decembrie 1989. Notația ironică alternează cu reflecția lucidă sau cu efuziunea lirică („Și părul ei avea o plasă de ceață de la picăturile de ploaie, mâinile îi erau reci și înghețate. Și mirosea a flori de tei, ploua și – nu mai știu cum – florile de tei se scuturau pe inimile noastre înfiorate”). Poveștile de familie sunt impresionante nu în ultimul rând prin autenticitate – nici o notă falsă, nici o izbucnire melodramatică. Locuind la Tomești, lângă Iași, prozatorul surprinde viața satului în complexitatea transformărilor ei, ocolind pitorescul ieftin. Istoria recentă a satului înseamnă și colectivizarea, „colhozul”, lipsurile de tot felul. Excelând în enumerările percutante, Radu Părpăuță definește, într-un pasaj admirabil (pe care, din păcate, nu-l pot reproduce în întregime), „Ceaușismul”. Redau doar finalul: „Nu lipsea, bineînțeles, promiscuitatea euforică din coridoare. Bivoli în maiouri slinoase curtau textiliste șui, cartofori străvezii se desfășurau pe unde apucau, gospodinele făceau trocuri de rutină, curioșii plonjau exoftalmic cu privirile în plasele de cumpărături, iar pensionarii păreau că nu mai digeră ambianța propriilor locuințe și bântuiau, prepostum, holurile cu aerul unor veterani de penitenciar. Până ajungeai în confortul ambiguu al apartamentului tău, erai nevoit să traversezi această junglă de volubilitate tentaculară, amestec de bucătărie, birt și bestiar. Totul avea aerul unei convivialități fără draperii, al unei babilonii a rufăriilor și umorilor”. Formidabilă este și descrierea duminicilor din cartierele sordide ale orașelor muncitorești, după cum memorabile sunt paginile care vorbesc despre dependența de televiziune sau condamnă practica – generalizată acum – a transmiterii slujbei religioase la difuzoare instalate în exteriorul bisericilor. Ironia e bine dozată, dar adesea șfichiuitoare. Cozile din epoca comunistă s-au înșurubat atât de adânc în mentalul românilor încât, dacă se zice că doi ruși cântă pe trei voci, „doi români fac deja o coadă”. Iată și trei – cum să le spun? – aforisme în același registru: „Poeții se gândesc la moarte, bătrânii – la fete”, „Claustrofobia înseamnă teama de spațiile închise. De exemplu: merg la magazinul unde se vând băuturi alcoolice și mă tem să nu fie închis”, „Covid! Să punem mai mult alcool în palme decât în gură! Doamne, rele zile am ajuns!”. Multe din aceste texte au fost postate mai întâi pe Facebook și vedem cum scriitorul reflectează foarte serios la implicațiile și finalitatea acestui demers. Despre moarte, în fine, se vorbește în repetate rânduri („Și viața care se scurge ușooor, ca mierea din sticlă. Dar nu-ți dai seama cu adevărat de asta decât la sfârșit”).

Având o idee înaltă despre literatură, Radu Părpăuță a vrut să-și treacă viața în filele unei cărți („Doamne, dacă moartea e dată tuturor, care ne ducem… mă rog, unde ne ducem, dă-mi puterea să las ceva în urmă: această carte”). Este revanșa pe care și-a luat-o, anticipat, asupra morții.

Alexandru Călinescu este profesor emerit la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, critic literar şi scriitor

Publicitate și alte recomandări video