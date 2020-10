Radu Zarioiu, campion european la MMA, prins după o urmărire ca-n filme cu Poliţia. Ipoteză-şoc: ar fi fost drogat

Radu Zarioiu a fost prins de oamenii legii, după ce iniţial refuzase să oprească pentru un control de rutină. A fost nevoie de mai multe echipaje pentru a-l prinde pe teribilist, care nu s-a decis să renunţe decât după o urmărire de aproape 10 km.

Sportivul a fost imobilizat și condus la sediul Poliției Rutiere, prima informaţie fiind aceea că sportivul ar fi fost drogat! Conform procedurilor legale valabile pentru astfel de situaţii, cunoscutul sportiv a fost transportat la spital pentru prelevarea de probe biologice, potrivit romaniatv.net.

"O greseala rutiera si un moment de neatentie s-a transformat brusc intr-o stire falsa preluata de toata presa. Am fost testat cu etilotestul, rezultatul fiind NEGATIV, iar testul de saliva pentru stupefiante a iesit neclar si tocmai de aceea mi s-au prelevat analize de sange si vor urma REZULTATELE OFICIALE! Sunt sportiv de performanta. NU am consumat si NU voi consuma NICIODATA DROGURI. Eu incurajez si practic un stil de viata sanatos. Sunt profund dezamagit de propagarea unei FAKE NEWS care nu are baze solide!", a scris Radu Zarioiu pe Facebook.

Radu Zarioiu este un cunoscut practicant al luptelor greco-romane în România, dar din 2013 a avut rezultate foarte bune şi în MMA, devenind multiplu campion național și european. Sportivul a fost medaliat cu aur la Campionatul Mondial de MMA şi în finală l-a învins chiar pe campionul en titre, prin KO. În prima jumătate a anului trecut, el a câștigat 6 competiții naționale de Kempo dar și centura internațională după ce i-a învins pe campionii Ungariei și Serbiei.

Radu Zarioiu îşi deschisese o sală de MMA care îi purta numele şi la care se antrena şi luptătoarea MMA, Diana Belbiţă, cunoscută mai ales pentru participarea la reality show-ul Exatlon.