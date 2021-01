Raed Arafat anunţă că nu vor fi impuse măsuri discriminatorii persoanelor care nu se vaccinează

"Nu înseamnă (vaccinarea n.red) că îţi reiei normalitatea (...) E posibil să fie unele întruniri internaţionale care să îţi spună 'poţi să vii dacă eşti vaccinat'. E posibil, asta o să vedem. Ne aşteptăm să se întâmple şi asta. În România noi am zis că nu vom aplica astfel de discriminări şi nu vom aplica astfel de reguli, dar afară, mai ales în zone în care a fost acum strict să nu se ducă nimeni, s-a desfăşurat numai online, e posibil să se spună că nu poţi să vii decât dacă eşti vaccinat", a afirmat şeful DSU sâmbătă seara, într-o emisiune la postul Antena 3.

Raed Arafat a mai adăugat că abia aşteaptă să se vaccineze şi el şi că aspectul cel mai important al vaccinării anti-COVID-19 este că chiar dacă o persoană va face apoi forme uşoare de coronavirus, nu se va mai ajunge la forme severe şi la sechele pulmonare sau la alte organe care să rămână pe perioade lungi sau chiar pe viaţă. Totodată, şeful DSU a afirmat sâmbătă seara, într-o altă intervenţie, la postul DIGI 24, că este posibil ca după Sărbătorile de iarnă să se constate o nouă creştere semnificativă a cazurilor de COVID-19.

"Clar că după sărbători este posibil să avem din nou creştere, depinde această creştere cât este de mare şi de abruptă este, am mai spus şi în alte momente, nu e totuna să crească încet sau să crească controlabil, să se oprească la un platou mai mic sau să crească vertiginos şi să ajungem la un impact major pe sistemul sanitar, aşa cum am avut acum 2-3 săptămâni, mai ales la ATI", a spus Arafat. El a arătat că începutul vaccinării nu înseamnă că sfârşitul pandemiei şi intrarea în relaxare, fiind de aşteptat ca starea de alertă să fie prelungită din nou de către autorităţi. "Nu decid eu, se propune la nivel înalt, dar nu cred că am trecut de momentul în care să renunţăm la starea de alertă, încă nu am ieşit la liman, încă e posibil să vedem creşteri din nou. Este posibil să se prelungească, se va discuta în următoarea săptămână", a menţionat Raed Arafat. De asemenea, întrebat despre posibilitatea redeschiderii şcolilor după încheierea vacanţei de iarnă, şeful DSU a mai arătat că o decizie în acest sens va fi anunţată de către ministerele Educaţiei şi Sănătăţii.