Raed Arafat, atac dur la fondatoarele „Dăruiește Viața“: „Am tolerat până acum veninul lor“

Raed Arafat a postat, pe Facebook, un atac neobișnuit de agresiv la fondatoarele asociației “Dăruiește Viața“, pe care le-a acuzat că răspândesc știri false. Reacția sa vine după ce Oana Gheorghiu a criticat TIR-urile transformate de ISU în unități mobile de Terapie Intensivă.

“Până acum, am tolerat aceste atacuri fără a lua o poziție oficială, considerând că nu are rost să răspundem reacțiilor isterice nefondate ale personajelor respective. Una este să ‘daruiesti viata’ și altă este să dăruiești societății venin și știri false, atacând din senin orice acțiune a celor care realmente salvează vieți, își asumă responsabilități, în condiții dificile care sunt de multe ori chiar ostile. Nu neg la niciun moment că cele de la ‘Daruieste Viata’ au făcut ceva și fac ceva în serviciul comunității și poate asta era motivul pentru care am tolerat până acum veninul lor împotrivă sistemului de urgență dar și a mea personal. Însă, ultima postare a uneia din cele două personaje din fundația respectivă, prin care atacă proiectul cu unitățile mobile de terapie intensiva, nu mai reprezintă un atac împotrivă DSU sau a dr-lui Arafat, ci un atac împotrivă societății civile și a tuturor celor care s-au implicat pentru a face ceva în timpul unei situații de urgență fără precedent“, a scris Arafat.

Comunicatul DSU continuă atacul la “Dăruiește Viața“.

“Pentru că se face o constantă comparație între Unitățile de Terapie Intensivă Mobilă și secția modulară construită de “Dăruiește viață” (deși cele 2 tipuri de structuri, chiar dacă au scopuri similare, diferă fundamental ca și concept și mod de utilizare) le solicităm să prezinte, cu tot atâtea detalii și problemele cu care s-a confruntat aceasta din urmă. Date referitoare la aceste probleme există la CNCCI și sunt confirmate de managerul Spitalului Universitar de Urgență Elias. Astfel, aceasta secție modulară s-a confruntat cu inundații care au necesitat aproximativ 30 de zile pentru identificarea problemei, rezolvarea ei și reluarea normală a activității, precum și cu temperaturi scăzute în interior în unele perioade care au afectat utilizarea normală a secției“, susține DSU.

