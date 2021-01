Raed Arafat: Ideea unei doze anuale de vaccin încă nu e pusă pe masă

Secretarul de stat în cadrul MAI, Raed Arafat, a declarat că ideea unei doze anuale de vaccin împotriva COVID-19 ”nu e pusă pe masă” şi că ”nu e după cheful nostru, hai să mai facem o doză”. Arafat mai a arătat că fiecare persoană vaccinată cu prima doză, are asigurat rapelul.

”Dacă nu vine o indicaţie medicală cum că ar fi necesar încă un rapel, nu mă vaccinez încă o dată. Asta se decide pe linie ştiinţifică, se decide şi de către fabricant şi de Agenţia Europeană a Medicamentului. Aici nu e după cheful nostru, hai să mai facem o doză. Nu se ştie, s-ar putea să fie mai mult (durata imunizării - n.r.). Ideea unei doze anuale încă nu e pusă pe masă. Cel puţin eu nu am citit astfel de studii. Dacă va apărea că încep să scadă anticorpii, nu mai reacţionează la stimuli sistemul imunitar, atunci oamenii de ştiinţă trebuie să spună ce e de făcut. La acest moment nu ştiu de astfel de discuţii”, a declarat Raed Arafat, marţi seară, la TVR1.

Secretarul de stat a adăugat că de regulă rapelul se păstrează la congelator pentru fiecare persoană vaccinată cu prima doză şi a dat propriul exemplu, aformând că la data de 1 februarie urmează să primească cea de-a doua doză de vaccin.

”De regulă, se păstrează rapelul pentru fiecare doză care se administrează. Eu ştiu că se păstrează în congelator rapelul la Pfizer pentru a 21-a zi, la Moderna pentru a 28-a zi. În mod normal, orice persoană care e vaccinată trebuie să primească doza de rapel la momentul la care trebuie să îl primească. Eu m-am vaccinat acum o saptamnă, lunea trecută, şi în data de 1 februarie urmează să primesc rapelul, am deja data fixată, ştiu unde să mă duc. Pentru fiecare doză se păstrează o doză, adică se dă jumătatea dozelor la vaccinat şi jumătate rămâne la congelator. Dacă faci la 22 sau 23 de zile nu înseamnă că pierzi doza de rapel”, a mai declarat Arafat.

Raed Arafat a precizat că imunizarea este de 95 la sută după 7, respectiv după 14 zile. ”Ca şi procent de asigurare a protecţiei, Pfizer are 95% şi Moderna are 94,1% protecţie, deşi diferenţa este nesimnificativă, iar ca durată de imunizare, nu ai cum să spui că acest vaccin asigură 3 ani, poţi spune că da, aşa ne aşteptăm. La Pfizer dupa 7 zile la Moderna la 14 zile, dacă cu greşesc, după rapel, sunt considerat că sunt imunizat şi că am protecţie 95%”, a mai declarat Arafat.