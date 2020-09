Raed Arafat nu va merge la vot deoarece nu are viză de flotant

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, a declarat că duminică nu va merge la vot deoarece nu are viză de flotant. Secretarul de stat a adăugat că votul electronic ar fi rezolvat astfel de probleme.

"Sunt în București, nu am făcut viză de flotant așa că nu am cum să votez. O să fiu la Minister", a declarat Raed Arafat, explicând că are, în continuare, adresa din Mureș.

"Nu pot să mă duc acolo și să mă întorc în București, mai ales că înlocuiesc și un coleg, așa că voi fi la București. Altfel, în toate celelalte campanii am mers și am votat".

Votul electronic ar fi rezolvat astfel de probleme, este de părere secretarul de stat. Raed Arafat. "Lumea evoluează, e normal să ajungem să votăm și să facem multe lucruri pe cale digitală".

