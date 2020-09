Rafila: Critice vor fi probabil ultimele doua luni ale acestui an - noiembrie si decembrie

Reprezentantul Romaniei la OMS, Alexandru Rafila, a vorbit despre evolutia epidemiei de COVID-19, afirmand ca cel mai probabil va urma un val doi al infectarilor, iar "critice vor fi probabil ultimele doua luni ale acestui an" - noiembrie si decembrie, "cand se estimeaza la nivelul regiunii europene o crestere importanta a numarului de cazuri". De asemenea, Alexandru Rafila a spus ca s-ar putea sa asistam spre jumatatea anului viitor la inceputul controlului acestei boli, numai daca vom avea la dispozitie un vaccin care sa fie suficient de eficace.

"Parerea mea este ca daca ne vom referi la valul doi, acest val, din ceea ce stiu si de la OMS, critice vor fi probabil ultimele doua luni ale acestui an - noiembrie si decembrie, cand se estimeaza la nivelul regiunii europene o crestere importanta a numarului de cazuri. Si odata cu venirea sezonului rece, cu desfasurarea activitatilor mai mult in spatii inchise, mai putin in spatii deschise, exista acest risc. Si daca populatia nu va fi suficient de antrenata, ca sa spun asa, in respectarea acestor masuri de distantare, sigur ca se poate ajunge si la un al doilea val, dar in niciun caz nu putem discuta de ani de zile de evolutie a acestor valuri pandemice. Mai degraba s-ar putea sa asistam spre jumatatea anului viitor la inceputul controlului acestei boli, numai daca vom avea la dispozitie un vaccin care sa fie suficient de eficace incat sa opreasca transmiterea, mai ales la categoriile cu risc", a declarat Rafila.