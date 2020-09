Rafila: Sunt cifre similare cu cele de săptămâna trecută. Important este să fie o creştere rezonabilă

El a adăugat că este important ca această creştere să fie rezonabilă în perioada următoare, undeva între 10 şi 20% pentru a nu fi pus în pericol sistemul de sănătate. Referitor la faptul că autorităţile spun că situaţia din România privind pandemia de coronavirus este sub control, Rafila a explicat că este o chestiune de percepţie. Acesta a mai spus că atâtat timp cât nu va exista o suprasolicitare a secţiilor ATI şi a spitalizării bolnavilor de COVID-19, atunci situaţia este sub control, însă rămâne de văzut, peste o săptămână sau două, care este impactul deschiderii şcolilor şi dacă într-adevăr România a fost pregătită pentru acest pas.

„Sunt cifre similare cu cele de săptămâna trecută. Dacă vă uitaţi chiar şi zilele coincide. Recordul de ieri de peste 1.600 de cazuri este o replică a recordului înregistrat săptămâna trecută, exact în aceeaşi zi. Următoarele două zile au fost peste 1.600 de cazuri şi să vedem mâine ce o să ne arate raportarea. Este clar că impactul reluării activităţii de la începutul lunii septembrie a existat. A fost o creştere cu circa 20% a numărului de cazuri, raportat la perioada anterioară. Acum aşteptăm să vedem ce se va întâmpla, dacă va exista un impact în ceea ce priveşte deschiderea şcolilor. Chestiunea cu valurile este următoarea: ţările din Estul Europei cu siguranţă sunt valul doi şi se observă creşteri importante ale numărului de cazuri, după o perioadă de acalmie destul de lungă, din timpul verii. Diferenţa faţă de noi e legată de faptul că noi în cursul verii am avut destul de multe cazuri, mult mai multe decât au avut ei în aceeaşi perioadă şi sigur unii vin cu teoria primului val care e continuat. Nu e o problemă legată de numărul valului, dacă este primul val sau al doilea val, este vorba de studiul unei evoluţii. La noi, de la începutul lunii iunie, a fost o evoluţie constat crescătoare care, din păcate, nu s-a oprit nici în momentul de faţă şi avem o a doua săptămână cu o medie de 1.400 – 1.500 de cazuri”, a declarat Alexandru Rafila, joi la Digi 24.

Întrebat dacă, în cazul în care se păstrează tendul actual al numărului de infectări, ar estima că ar putea fi şi 2.000 de cazuri săptămâna viitoare, Rafila a răspuns: „Nu îmi place să fac astfel de speculaţii. Important este să fie o creştere rezonabilă, adică să păstrăm undeva 10-20% faţă de situaţia actuală care să nu pună în pericol sistemul de sănătate. Remarcaţi totuşi că încet-încet numărul de cazuri la terapie intensivă a început să crească din nou şi a depăşit 506 cazuri astăzi. Eu mă aştept ca în perioada următoare acest trend să continue, pentru că el este totuşi corelat şi cu numărul de cazuri diagnosticate pozitiv prin infecţie cu noul coronavirus. Rămâne să vedem dacă acest grad de ocupare care a depăşit acum marja de 50% a paturilor de terapie intensivă alocate acestei categorii de pacienţi va ajunge, cel puţin în unele zone din ţară, să fie suprasolicitat şi asta va duce într-adevăr pot apărea probleme”.

Chestionat ce ar transmite oamenilor, în contextul în care autorităţile spun că situaţia este sub control, însă cifrele arată opusul, Alexandru Rafila a replicat: „E o problemă legată de percepţie, asta este în mod evident diferită perpecţia acum faţă de ce se întâmpla la începutul pandemiei”.

„Ne-am obişnuit, dacă vreţi, cu această boală. Deja pentru foarte multă lume au intrat în reflex măsurile de protecţie individuală şi atunci sigur că e mai uşor de gestionat sau ar trebui să fie mai uşor de gestionat atunci când lumea este informată, ştie despre ce este vorba, respect nişte reguli şi chiar dacă se limitează activitatea într-o anumită localitate, lucrul acesta este acceptat şi respectat. Aceasta este diferenţa. Din punct de vedere epidemiologic lucrurile sunt mai serioase, pentru că la început nu aveam transmitere intracomunitară, erau cazurile venite de obicei din alte ţări, persoane care călătorit din România sau au stat în carantină. Deci era mult mai uşor atunci de realizat trasabilitatea cazurilor, când avem această transmitere comunitară, uneori extinsă în anumite zone”, a completat reprezentantul României la OMS.

El a adăugat că din punct de vedere epidemiologic situaţia nu pare să fie sub control şi că în maximum două săptămâni se va vedea impactul pe care l-a avut deschiderea şcolilor pe 14 septembrie.

„Referitor la faptul că situaţia este sub control, sigur şi aceasta este o chestiune de percepţie. Cât timp nu avem o suprasolicitare în zona secţiilor de terapie intensivă sau a spitalizării obişnuite pentru pacienţii care necesită acest lucru, sigur ea este sub control. Nu ştiu din punct de vedere epidemiologic dacă este sub control, pentru că lucrul acesta o să îl vedem peste o săptămână sau două, când impactul deschiderii şcolilor o să arate dacă într-adevăr am fost pregătiţi pentru acest pas şi dacă autorităţile controlează într-adevăr situaţia”, a concluzionat Rafila.

Numărul total al cazurilor de coronavirus a ajuns la 118.054 joi, după ce Grupul de Comunicare Strategică (GCS) a anunţat că 1.639 de persoane au fost diagnosticate în ultimele 24 de ore. În Bucureşti sunt 281 de cazuri noi, în Galaţi - 83, iar în Bacău şi Constanţa sunt câtre 82. Au fost înregistrate 41 de decese, bilanţul fiind 4.591. La ATI sunt internaţi 506 de pacienţi.