Rafila: Trebuie să îi determinăm pe elevi să meargă la școală, nu să o refuze

Profesorul Alexandru Rafila trage un semnal de alarmă privind măsurile care se aplică în școli și arată că nu trebuie aplicate modele unice, ci trebuie o adaptare de la caz la caz. Astfel, elevii trebuie să fie determinați să meargă la școală, nu să ajungă să o refuze și să o perceapă ca pe un stres, o povară, a spus Rafila.

"Creștem, va exista o creștere, rămâne să vedem cât de importantă va fi și ce impact va avea deschiderea școlilor. Dacă protejăm bătrânii, nu vom avea probleme. Copiii când pleacă de la școală interacționează unii cu alții, asta nu putem să ținem sub control și aș pleda și pentru o regândire a măsurilor în anumite școli. Trebuie să adaptăm măsurile cu situația din fiecare școală, încât copiii să nu sufere, să se simtă confortabil, să nu meargă la școală și să simtă o frustrare, un stres pentru că, altfel, școala va deveni pentru ei o povară, nu o zonă de atracție. Noi trebuie să-i determinăm să meargă la școală, nu să refuze școala. De exemplu, scenariul galben aplicat unei școli în care sunt 15 elevi în clasă și școala în care am 36 de elevi. Scenariul hibrid are rost în școala cu 36, dar e inutil în cazul unei școli în care sunt 15 elevi. Aplicarea de măsuri unice unor situații diferite nu știu dacă e cea mai potrivită soluție", a explicat Alexandru Rafila.

Aflați amănunte de pe digi24.ro.