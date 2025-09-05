Raliul care a paralizat Iașul a pus bețe în roate și tricolorilor mici. „Zidul galben” a fost construit greu

pr. Constantin STURZU

Smerenia, o invitaţie spre a ne întâlni cu Dumnezeu

Poate fi lesne pricină de deznădejde pentru cei din Biserică şi sursă de dispreţ pentru cei din afara ei. Or, smerenia este o cale, un proces pe care ni-l asumăm dacă vrem să-L cunoaştem pe...