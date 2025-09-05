Raliul care a paralizat Iașul a pus bețe în roate și tricolorilor mici. „Zidul galben” a fost construit greu
România a remizat astăzi, 0-0, în Copou, cu echipa Kosovo, în primul meci al preliminariilor Campionatului European de fotbal – tineret 2027. Ziarul de Iași vă prezintă câteva știri legate de disputa tricolorilor mici.
Start ratat pentru mii de oameni
- Toate cele 9.800 de bilete puse în vânzare au fost achiziționate, stadionul „Emil Alexandrescu”, care are o capacitate de circa 11.000 de locuri, fiind plin, cu excepția zonei care a fost păstrată liberă din rațiuni de securitate. Arena s-a umplut însă mult după fluierul de start al partidei, unul dintre motive fiind traficul infernal din oraș, dat peste cap de Raliul Iașului și de unele lucrări. Când meciul a început, pe stadion erau circa 5.500 de spectatori!
- La poarta principală de intrare în stadion, dinspre Bulevard, au fost date mai multe tricouri galbene. Cum și mai mulți spectatori au venit în tricoul naționalei, Copoul a fost colorat în galben.
- Imnul României a fost intonat de aproape tot stadionul, iar cel al Kosovo nu a fost huiduit. Atmosfera din timpul partidei nu a fost însă foarte intensă, jocul modest al gazdelor neprovocându-i pe fani să strige la unison decât rar numele țării, în ciuda impulsurilor ultrașilor din Peluza Nord.
Musi, idol în Copou
- Printre cele mai aplaudate nume ale gazdelor s-au numărat cele ale lui Lefter și Musi. Primul e născut la Iași, al doilea a jucat la Poli în 2023, când a fost reușită ultima promovare în Liga I. Și Țuțu, rezervă neutilizată, a fost aplaudat, nepotul fostului fotbalist al lui Poli fiind născut la Iași.
- La final, Musi a fost așteptat de mulți copii, care i-au cerut autografe fotbalistului. Mulți puști l-au felicitat pe fotbalist că a plecat de la FCSB la Dinamo.
- Startul reprizei secunde a fost amânat din cauza unor probleme la plasa unei porți.
Puține VIP-uri la meci
- Partida nu a atras VIP-uri. Cum șefii Federației Române de Fotbal au rămas la București, la partida naționalei de seniori, cel mai sonor nume din conducerea FRF prezent la Iași a fost Mihai Stoichiță, președintele Comisiei Tehnice. Acesta a fost însoțit de Adrian Iencsi, selecționerul naționalei României under 20. De precizat că din stafful naționalei de tineret fac parte câteva nume cunoscute, precum Marius Niculae ori Lucian Sânmărtean.
Din afara Iașului, au fost prezenți la meci Leo Grozavu (antrenor FC Botoșani) și Anton Heleșteanu (director sportiv Corvinul Hunedoara).
