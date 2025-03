Gala națională „Women in Economy”: Raluca Fiterman, CEO Arcadia, a primit Trofeul „Inovație pentru Viață”

Distincția a fost oferită în cadrul Galei „Women in Economy”, ca recunoaștere a rolului său în promovarea antreprenoriatului feminin și a implicării femeilor în leadership, încurajând o cultură de sprijin și dezvoltare în comunitate.

Premiul „Inovație pentru Viață”, primit de Raluca Fiterman în cadrul Galei, i-a fost înmânat de antreprenorul Cristian Onețiu, care a recunoscut impactul pe care un lider cu viziune îl poate avea în domeniul sănătății.

„Am venit astăzi să vorbesc despre medicina viitorului, care nu înseamă doar tehnologie ci și oameni, lideri care gândesc altfel, care văd dincolo de prezent, care investesc în inovație și schimbă destinele prin viziunea lor. Am onoarea de a premia un lider, o femeie care a transformat excelența medicală într-o misiune și a demonstrat că grija autentică pentru pacienți și tehnologie de vârf trebuie să meargă mână în mână”, a spus Cristian Onețiu.

La înmânarea premiului, Raluca Fiterman, director executiv al Rețelei Medicale Arcadia, a împărtășit din călătoria sa antreprenorială și a arătat aprecierea sa față de toate femeile lider, care au un rol decisiv în dezvoltarea unor comunități puternice.

„Acesta nu este doar despre mine, ci despre toate femeile care aleg drumul antreprenoriatului – despre curajul de a construi, de a inova și de a transforma comunități. Este un simbol al muncii, al rezilienței și al visurilor împlinite prin perseverență. În cadrul Rețelei Medicale Arcadia Iași, văd zilnic cum excelența și pasiunea pot schimba lumea. Dedic acest premiu tuturor femeilor care își urmează visurile și contribuie la un viitor mai bun”, spune Raluca Fiterman.

Trofeul „Women in Economy” – o operă de artă plină de simboluri

Desfășurat sub tema „Empower to Act, Inspired to Succeed”, Gala „Women in Economy” a recunoscut meritele femeilor care, prin determinare și viziune, au demonstrat că pot acționa și reuși în cele mai importante domenii pentrru România: sănătate, tehnologie, energie, educație, antreprenoriat și multe altele.

Alături de Raluca Fiterman au mai primit trofee alte zece femei care au avut un impact major în 2024 în mediul de afaceri, dar și la nivelul comunităților locale.

Trofeul Women in Economy, simbolul suprem al excelenței feminine în economie, este o distincție unică, forjată în metal aurit. „Conceput acum șapte ani special pentru CONAF de artista vizuală Misha Diaconu, trofeul este o operă de artă plină de simboluri. Această distincție de lux se acordă exclusiv femeilor vizionare care modelează economia și comunitatea de afaceri prin rezultate excepționale”, arată organizatorii.

Evenimentul a reunit oficialități guvernamentale, diplomați, lideri din mediul de afaceri, și personalități marcante din societatea românească. Gala s-a desfășurat desfășurat sub Înaltul Patronaj al Parlamentului European și, în premieră, sub Patronajul Ministerului Afacerilor Externe.

Confederația Națională pentru Antreprenoriat Feminin a luat ființă ca urmare a necesității de a crea o cultură antreprenorială modernă, sustenabilă și echitabilă, nu numai pentru antreprenoriatul feminin, ci și pentru întregul mediu de business. CONAF are în componența sa 30 sucursale, două federații, 12 patronate, 38 asociații și peste 5.500 de companii, peste 220.000 de angajați.

