Rancea se întoarce la cârma Operei ieşene. Cum a fost posibil

Ministrul Culturii a anunţat că, odată dispusă ridicarea controlului judiciar, contractul lui Beatrice Rancea revine pe rol, iar aceasta îşi preia toate atribuţiile.

Ministrul secretar de stat în Ministerul Culturii, Andras Istvan Demeter, a declarat că nu există o altă alternativă legală în ceea ce priveşte situaţia lui Beatrice Rancea.

Chiar dacă aceasta, alături de alţi angajaţi ai ONRI, este inculpată într-un dosar cu un prejudiciu de 5 milioane de lei, Rancea se poate întoarce şi poate administra în continuare instituţia.

“Doamna Rancea are un contract cu Ministerul Culturii, contract care a fost suspendat, conform legii, pe durata interdicţiei de control judiciar. Având în vedere că, prin decizia instanţei, măsura respectivă a încetat, asta înseamnă că au încetat şi cauzele care au dus la suspendarea contractului doamnei. Odată încetând cauzele suspendării, practic, contractul se repune pe rol, adică va reintra în executare de drept, părţile în acest sens, în această perspectivă neavând o măsură de a interveni. Ulterior, vom vedea ce se va întâmpla", a declarat secretarul de stat, Andras Istvan Demeter.

În urmă cu câteva zile însă, mai exact cu câteva ore înainte de decizia magistraţilor de a suspenda măsura controlului judiciar, un alt secretar de stat din Ministerul Culturii, Liviu Brătescu, anunţa în cadrul conferinţei de lansare a noii imagini a ONRI, că mandatul de interimat al lui Daniel Şandru este prelungit cu două luni.

Ieri însă, Daniel Şandru a anunţat pe pagina sa de facebook că mandatul său de manager interimar la ONRI a încetat şi că mulţumeşte colectivului pe care l-a cunoscut în cele patru luni.

Vestea revenirii lui Beatrice Rancea la pupitrul Operei a creat vâlvă în rândul colectivului, tocmai pentru că apele păreau a se fi liniştit. Sindicatul ARTIS a anunţat că va solicita Ministerului Culturii evaluarea pe 2020 a lui Rancea, ea fiind singurul manager de operă din ţară rămas neevaluat.

"Am luat act de decizia ministerului şi anume de repunere în funcţie a lui Beatrice Rancea, în urma ridicării controlului judiciar. Dar, din câte ştim urmează o evaluare a managerului Beatrice Rancea pe toată perioada anului 2020, o evaluare pe care o aşteptam de mult. După atâtea rapoarte, două de la Ministerul Culturii, apoi raport al Curţii de Conturi, apoi acest dosar unde sunt fapte de natură penală, mă întreb ce notă va lua Beatrice Rancea la această evaluare. Sigur, există prezumţia de nevinovăţie, dar cred că Ministrul Culturii ar trebui să ţină cont şi de aceste aspecte care apar în diverse instituţii de control şi anchetă", a declarat Marius Aftaragaci, liderul Sindicatului Artis.

La rândul său, prim-solistul Corpului de Balet, Vlad Mărculescu, cel care a fost dat afară de către Consiliul de Etică, dirijat de Beatrice Rancea, dar repus în post de către directorul interimar Daniel Şandru, a declarat că are încredere în demersul instituţiilor abilitate şi în oamenii legii.

“Suspendarea doamnei manager ar putea fi din nou prezentă în vieţile noastre dacă demersul organelor abilitate se va sfârşi cu trimiterea ei în judecată. Eu am fost o victimă a tot ceea ce s-a întâmplat şi am câştigat trei procese, şi am fost reintegrat pe post. Eu nu fac rabat de la niciun principiu de-al meu şi nu trăiesc cu frică", a declarat Vald Mărculescu.