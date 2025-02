Rânjetul AI

După cum am mai scris, problema inteligenței artificiale este că poate fi scoasă din priză dacă amenință să ia controlul omenirii. Și că e dependentă de bazele de date pe care le are în memorie astfel încât distopia că pune laba pe Terra părea doar un voios scenariu SF. S-ar părea că nu.

Săptămâna trecută, doi piloni importanți ai administrației Trump 2.0, unul politic și unul miliardar, au dat mesaje puternice despre implicarea și interesul american pentru supremația tehnologică în domeniul inteligenței artificiale. Eu unul am rămas confuz. Într-un moment în care se prăbușește tot sistemul de valori al lumii civilizate, când viziunea Părinților Fondatori ai Constituției libertății americane este călcată în picioare, când războiul criminal de agresiune neprovocată declanșat de un mărunt gangster care se visează Petru cel Mare a pus între paranteze tot sistemul de securitate european, noi ne concentrăm pe tehnologie? Eu, ca umanist de formație, am considerat formidabila explozie a tehnologiei informatice, absolut spectaculoasă prin creșterea ei geometrică în ultimii ani, doar un mijloc fabulos de a rafina cunoașterea omenească, nu un scop al politicii. Dar am fost naiv. Când un specialist mi-a atras atenția că toate gadgeturile informatice chinezești au în ele tehnologie de furat informațiile și datele personale pe care le stochezi, mi s-a părut o exagerare de genul teoriilor conspirației care mobilează intelectele slabe și rudimentare (nu mai amintesc de rictusul atoateștiutorilor al celor care ricanau superior că și americanii fac același lucru!). Apoi a venit șocul Cambridge Analytica, o companie fondată și finanțată de Rusia prin banii negri ai oligarhilor, cu sediul la Londra și condusă de fațadă de un britanic. Era un business care, inocent, se ocupa de baze de date. Cu câteva miliarde de dolari, au cumpărat de la Zuckenberg imensa bază de date pe care zecile de milioane de utilizatori Facebook și le-au introdus inocent, de bunăvoie, în memoria celui mai important operator mondial de social media. Pe baza acestui imens fond documentar care ignora suveran dreptul la intimitate și orice legislație referitoare la protecția datelor personale, specialiștii plătiți de Moscova au început să construiască algoritmi de identificare a gusturilor și opțiunilor personale ale cetațenilor. De ce? Păi ca să le revândă gras operatorilor economici pentru publicitate, dar, mai ales, pentru a influența procesele de votare din diferite țări, Statele Unite fiind, în 2016, prima țintă. Așa se pare că a fost ajutat Donald Trump să o învingă pe Hillary Clinton în alegeri, deși aceasta obținuse mai multe voturi efective (așa-numitul vot popular, care este surclasat de sistemul american cu electori pe stat). Parcă aud cârtitorii: haida-de, dom’le, că nu a putut fi dovedită implicarea Rusiei și, în fond, fiecare a votat după cum a vrut, că doar nu-s falsificate alegerile chiar în S.U.A.!

Această argumentație cu doveditul este o marotă folosită curent și astăzi în cazul României. „Arată, dom’le dovada că Georgescu e omul lui Putin (o adeverință, ceva, un contract, nu?). Arată dom’le dovada că alegerile au fost falsificate (vreo înregistrare, vreo adresă oficilă de la Kremlin, vreun contract, nu?).” Pentru cine are un dram de creier e rizibil, desigur, dar pentru cei a căror minte a fost deja formatată să nu funcționeze autonom, ci să fie hranită cu conținuturi prefabricate în uzinele KGB-ului, nu mai e la fel de evident adevărul. Căci nu e chiar simplu pentru aceste minți să proceseze informația că tot acest război hibrid, în care ținta sunt creierele oamenilor se desfășoară perfid în afara zonelor observabile și, pe cale de consecință, demonstrabile în instanță. Bunăoară, Cambridge Analytica, pe baza uriașei baze de date furnizată iresponsabil și cinic de Zuckenberg, a putut constitui automatisme de reacție pentru grupurile țintă vizate electoral. De exemplu, dacă media statistică spunea că sunt albi suprematiști, sau hispanici, sau chinezi etc., cu anumite tipuri de reacție pe majoritatea populației, atunci li se livrau mesaje motivante pentru a vota un politician care, avizat, își introdusese astfel de teme subliminale în discursul politic. Discursul, informațiile, minciunile sau manipulările erau orchestrate pe această direcție și apoi se construiau clipuri, reels-uri, meme sau fotografii trucate care erau distribuite grupului țintă. Iar aceștia le redistribuiau ca oile în bula lor care, încet, încet creștea. Păcăliți de subtilitatea mesajelor – al căror scop tembelizant nu era evident decât pentru oamenii inteligenți, oamenii au devenit o uriașă masă de manevră pentru specialiștii în manipulare electorală. Efectul de turmă, de oi mânate cu câinii de pază la strungă, nu este niciodată vizibil când stai înghesuit cu comilitonii, în staul. Doar cineva din afară vede, peste gard, turma, iar Miorița din mijloc nu va conștientiza în veci că este împinsă de la spate la strungă pentru a fi mulsă. În acest caz, electoral!

Datorită complexității mecanismelor de manipulare de acest gen este aproape imposibilă obținerea dovezilor necesare în justiție. De unde, oțăreala demonstrativă a oilor: dovada, dovada, cum striga oțetită și Tovarășa! Ceea ce se poate dovedi, prin descinderi, sunt fabricile de troli. Aceștia sunt niște oameni angajați în trei schimburi (spre deosebire de boți, care sunt doar niște mașinării informatice, relee care redistribuie și multiplică mesajele) care, într-o locație secretă cu sute de calculatoare, redistribuie, continuu, de pe sute de conturi false pe care le administrează, mesajul stabilit de Centrala de Criminalitate Informatică a KGB-ului pe stil nou. Oamenii se amuză cu meme, clipuri și informații fake, le distribuie vioi în turma lor de adepți, le internalizează în creier și apoi se lasă purtați de o viziune construită în ani de spălare a minții și răcnesc polemic în spațiul public transmițând automat ce le-a fost implementat în cap. Contondenți, ca orice fanatici. Nu a fost nevoie ca Putin să-l roage pe dl. Georgescu să îi facă propagandă. În mod evident, nici nu știe că există. Nici măcar nu a fost nevoie ca neobișnuitul cuplu de comici care se visează la cârma României să facă vizite indecente la ambasada rusă, precum o mahalagioacă politică dezgustătoare care maculează imaginea României în Parlamentul European. Acestor oameni nu le-a cerut nimeni nimic și, la rigoare, nu cred că poate fi produsă vreo dovadă juridică (în schimb pentru frauda financiară, demonstrabilă, ar trebui băgați la pușcărie!). A fost suficient ca ei să preia prostește obesiile antiamericane și antiUE, ca să nu mai vorbesc de narativul mizerabil și laș împotriva ucrainenilor, pentru ca mașinăria kaghebistă să-și facă treaba alimentându-le obsesiile și frustrările pe TikTok și Facebook, momindu-i perfid să se facă troli de bunăvoie (și gratis!) astfel ca mesajele toxice ale manipulatorilor să fie distribuite și să-și atingă scopul, după cum am văzut în primul tur al prezidențialelor și, aș zice eu, și la parlamentarele care au adus forul legislativ de două ori mai mulți reprezentanți ai extremiștilor actuali decât obținuseră legionarii în 1937 (dar pe acestea din urmă CCR s-a abținut să le anuleze!).

Însă, până ieri, știam cine sunt „the bad guys”. După discursul șocant la domnului Vance de la Munich 2.0 am aflat că „the new sheriff in town” e mână în mână cu răufăcătorii și că ne așteaptă timpuri cumplite. Pe scurt, șeful Oracle (mi-e silă să-i dau numele) a spus limpede cum trebuie dus la îndeplinire visul lui Donald cel Groaznic. Toate bazele de date din lume strânse sub laba americană pentru a fi procesate și „valorificate superior” de imensa AI pentru care guvernul S.U.A. investește patru sute de miliarde de dolari, în speranța că Eu Supremul, va controla astfel lumea. Până atunci, aflăm că garantul libertății și legii, „jandarmul lumii” care îi apăra pe cei mici împotriva agresiunii barbare a celor puternici, își dă mâna cu Imperiul Răului ca să distrugă adversarii economici incomozi: Europa și Canada. Se ridică din mlaștină Big Brother, deci!

În 1968, Stanley Kubrick regiza un tulburător film SF: „Odiseea spațială 2001”, unde computerul central al navei, HAL 9000, lua puterea dominând echipajul uman. Lumea s-a înspăimântat de idee, dar cum computerul avea doar voce s-a obișnuit treptat cu gândul. Acum, AI-ul, deși nu are chip, rânjește superior, abstract, în mințile unor oameni tulburați de visul dictaturii supreme. Începem să-i simțim vibrația în coșul pieptului, vestitorul terorii ce va să vie.

Florin Cîntic este istoric, director al Arhivelor Naționale, Filiala Iași și scriitor

