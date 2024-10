Raport agricol 2024: producții mai slabe față de anul trecut. Ce cultură a avut randament bun la hectar

Temperaturile extreme din vara acestui an și-au spus cuvântul în agricultura din Iași! Randamentul recoltelor a scăzut puternic față de anul precedent, dar și suprafața cultivată a fost ceva mai redusă. Totuși, în ciuda arșiței prelungite din 2024, pentru unii fermieri, cultura de rapiță a fost o surpriză plăcută. Unul dintre ei este și Scarlat Constantin. Acesta lucrează peste 3.200 de hectare de teren agricol, în județele Iași și Botoșani și cultivă grâu, porumb și rapiță. Față de anul trecut, acesta recunoaște că producțiile la principalele culturi din 2024 au fost mult mai modeste, iar ca exemple sunt culturile de grâu și porumb.

„Dacă anul trecut am făcut în jur de 7.500 de kilograme media la grâu, anul ăsta am făcut numai 4.200. Deci producția este mai mică anul acesta comparativ cu 2023. La porumb, undeva la 1.000 de kilograme pe hectar, iar anul trecut am făcut în jur de 5 tone/hectar. Cea mai bună cultură care a mers bine în 2024, pentru mine, a fost cultura de rapiță, unde am făcut undeva la 2.500 de kilograme/hectar și am vândut-o cu 2.320 de lei tona”, ne-a spus Scarlat Constantin, unul dintre marii fermieri din Iași.

Acesta ne-a mărturisit că, în ciuda producției mai scăzute din 2024, va miza în continuare pe cultura de grâu, datorită prețului mai ridicat față de alte culturi: „Și anul ăsta voi semăna vreo 1.100 de hectare de grâu. Grâul are și un preț mai mare, nu e chiar rentabil, dar e mai puțin riscant decât porumbul. La mine, grâul este panificabil și deja l-am contractat. Acum am contract pentru 3.000 de tone. Cred că merge la export, că în țară nu am găsit pe nimeni să îmi dea 1.000 de lei/tona, la ora actuală. Chiar zilele astea am făcut contractul cu o firmă din Galați.”

325.000 de tone de porumb, grâu și rapiță, la Iași!

Potrivit datelor puse la dispoziție ZdI de către Direcția Agricolă Iași, producțiile la principalele culturi agricole din acest an totalizează aproape 325.000 de tone de porumb, grâu și rapiță, de pe o suprafață totală de peste 137.000 de hectare. Astfel, la cultura de porumb, care ocupă cea mai mare suprafață din județ, anul acesta fermierii au obținut în total 111.925 de tone, de pe o suprafață de 73.950 ha. În ceea ce privește grâul, care ocupă, în Iași, 50.511 ha, producția din acest an a cântărit aproape 187.000 de tone, în timp ce la rapiță de pe urma a 12.549 ha, anul acesta s-au obținut aproape 25.600 de tone.

Conform aceleiași surse, anul acesta, cele mai importante randamente la cultura de grâu din Iași au fost înregistrate de Panifcom, unul dintre cei mai importanți producători de panificație din zona Moldovei, care are în exploatare 556 de hectare, de pe urma căreia a obținut anul acesta 2.336 de tone. Pe locul doi, cu o producție de 2.100 de tone, de pe o suprafață de 500 de hectare se află SC Agralmixt SRL, companie care îl are acționar majoritar pe Scarlat Constantin, în timp ce următoarele locuri, în funcție de producția obținută, sunt ocupate de SC Orgapic SRL (664 ha – 1.793 tone), Agromax Deleni (310 ha – 813 tone) și Plumbus Company (310 ha – 1.147 tone).

În ceea ce privește cultura de rapiță, cele mai bune producții din județ, potrivit datelor centralizate la nivelul Direcției Agricole, au fost înregistrate de Stomar Agro SRL, care a obținut 310 tone, Zvincu SRL (100 tone), Elada Company (334 tone), Agricola 96 SA Țigănași (311 tone), Ingamar SRL (250 tone) și Agro Verd SRL (182 tone). La porumb, în schimb cele mai însemnate recolte au fost înregistrate de Agrocomplex Lunca Pașcani și SC Plumbus SRL, după cum se mai arată în statisticile oficiale din evidența Direcției Agricole Iași. Amintim că în anul agricol trecut, la Iași, fermierii au pariat cel mai mult pe culturile de porumb, fiind înființate, per total, aproape 90.000 de hectare, de pe urma cărora cultivatorii au obținut mai bine de 380.000 de tone.

