Raport de activitate parlamentară pentru primele 4 luni de mandat (P)

Aceasta este activitatea mea, din primele 4 luni de mandat, de când mi-am asumat să îi reprezint pe ieșeni în Parlamentul României.

Am candidat la alegerile parlamentare din decembrie 2020 fiind votată de membrii PLUS Iași iar ulterior de locuitorii județului Iași pentru a reprezenta Alianța USR PLUS în Parlamentul României. În calitate de deputată, fac parte din 2 comisii parlamentare, fiind și vicepreședinte al uneia dintre ele.

În Comisia pentru muncă și protecție socială ne concentrăm activitatea pe raporturile individuale de muncă și cele colective; pe statutul juridic al sindicatelor şi al organizaţiilor patronale; sistemul asigurărilor sociale; asistenţa socială; ajutoare materiale pentru persoane defavorizate sau despre problematica ocupării forţei de muncă. În primele 4 luni ale anului am dezbătut 148 de proiecte legislative în această comisie; care s-a reunit în 19 ședințe cu prezență fizică și online în perioada 1 ianuarie - 30 aprilie, 2021.

În calitate de Vicepreședintă a Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor, am în vedere proiecte legislative ce țin de tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor; tehnologii avansate specifice domeniului; alinierea la reglementările, respectiv la standardele internaţionale. Această comisie s-a reunit în 9 ședințe cu prezență fizică și online în perioada 1 ianuarie-31 martie, 2021. În total, am dezbătut 30 de proiecte legislative în Comisia de IT, în primele 4 luni ale anului.

Suplimentar, în primele 3 luni de mandat am contribuit la un număr de 10 inițiative legislative pe teme diferite, precum modificări ale Codului administrativ, Legea Educației Naționale, funcționarea Poliției Române, statutul parlamentarilor sau modificarea regulamentului Camerei Deputaților.

De asemenea, am avut mai multe interogări la adresa autorităților locale și naționale, pe subiecte punctuale. Locuitorii județului Iași mi-au semnalat, în cadrul audiențelor sau prin alte canale de comunicare oficiale, diferite probleme cu care se confruntă în viața cotidiană. Unele dintre acestea au fost prezentate oficial, sub formă de întrebări și interpelări adresate ministerelor din Guvernul României sau instituțiilor subordonate, după caz.

În contact cu cetățenii

Am definit un program de audiențe în fiecare zi de joi, pe baza unei programări prealabile. Majoritatea audiențelor se desfășoară online, însă există posibilitatea să ne vedem și la cabinet. Până în prezent am avut 19 audiențe cu cetățenii, care mi-au semnalat diverse situații cu care se confruntă. Am discutat despre opțiunile existente pentru modificarea unor legi pentru anumite categorii profesionale, proiecte de mare infrastructură, protecția mediului, educație, energie eoliană, situația copiilor cu dizabilități, dezvoltare locală.

O parte dintre audiențe s-au concentrat pe tematici precum legea vaccinării obligatorii, Poliția Militară, legea 5G, educația sexuală în școli sau despre parteneriatul civil.

Activitatea din comisii, Camera Deputaților este completată cu diverse opinii publice exprimate pe subiecte de interes local și național. Am avut declarații de presă ce au reflectat chestiuni specifice din activitatea parlamentară precum și puncte de vedere difuzate punctual, în presa locală și națională. Un proiect editorial de suflet este rubrica de Opinii de pe website-ul Digi24, unde am publicat periodic, materiale despre digitalizare și cetățenia digitală, fiind unul dintre proiectele legislative prioritar pentru mine, în acest mandat.

Vă invit să citiți raportul complet în format electronic, unde veți descoperi alte detalii despre legislația pentru mamele minore, întâlnirea cu Ambasadoarea Finlandei, ședințele de lucru pentru autostrăzile Moldovei, întâlnirile de la Ministerul Mediului și Compania Națională de Investiții la care am participat împreună cu primarii Alianței USRPLUS din județul Iași.

Vă invit să mă contactați ori de câte ori aveți un subiect care vă preocupă sau dacă doriți să discutăm despre inițiative legislative, situații punctuale; inclusiv în cazul în care doriți să purtăm un dialog constructiv în cadrul audiențelor.



Monica Berescu, deputată USR PLUS